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आरपीएफ ने फोन बरामद कर वास्तविक मालिक को सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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रेलवे सुरक्षा बल बानो ने यात्रियों के खोए सामान को वापस दिलाने के लिए ऑपरेशन अमानत के तहत एक करीब 15 हजार रुपये का मोबाइल फोन बरामद किया। यह फोन कोच संख्या बी-3 की बर्थ संख्या 17 पर छोड़ा गया था। आरपीएफ टीम ने शिकायतकर्ता से संपर्क कर उन्हें मोबाइल मिलने की सूचना दी और राउरकेला स्टेशन पर प्राप्त करने के लिए कहा।

आरपीएफ ने फोन बरामद कर वास्तविक मालिक को सौंपा

बानो। रेलवे सुरक्षा बल बानो ने यात्रियों के खोए सामान को वापस दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन अमानत के तहत एक यात्री का करीब 15 हजार रुपये मूल्य का मोबाइल फोन बरामद कर उसके वास्तविक मालिक को सौंप दिया। बताया गया कि कोच संख्या बी-3 की बर्थ संख्या 17 पर एक यात्री का मोबाइल फोन छूट गया है। सूचना मिलते ही आरपीएफ एस्कॉर्ट टीम संबंधित कोच में पहुंची और तलाशी के दौरान मोबाइल सुरक्षित बरामद कर लिया। इसके बाद आरपीएफ ने शिकायतकर्ता रमेश चंद्र मोहापात्रा से संपर्क कर उन्हें मोबाइल मिलने की जानकारी दी और राउरकेला स्टेशन पर प्राप्त करने के लिए कहा।

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