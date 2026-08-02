आरपीएफ ने फोन बरामद कर वास्तविक मालिक को सौंपा
रेलवे सुरक्षा बल बानो ने यात्रियों के खोए सामान को वापस दिलाने के लिए ऑपरेशन अमानत के तहत एक करीब 15 हजार रुपये का मोबाइल फोन बरामद किया। यह फोन कोच संख्या बी-3 की बर्थ संख्या 17 पर छोड़ा गया था। आरपीएफ टीम ने शिकायतकर्ता से संपर्क कर उन्हें मोबाइल मिलने की सूचना दी और राउरकेला स्टेशन पर प्राप्त करने के लिए कहा।
बानो। रेलवे सुरक्षा बल बानो ने यात्रियों के खोए सामान को वापस दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन अमानत के तहत एक यात्री का करीब 15 हजार रुपये मूल्य का मोबाइल फोन बरामद कर उसके वास्तविक मालिक को सौंप दिया। बताया गया कि कोच संख्या बी-3 की बर्थ संख्या 17 पर एक यात्री का मोबाइल फोन छूट गया है। सूचना मिलते ही आरपीएफ एस्कॉर्ट टीम संबंधित कोच में पहुंची और तलाशी के दौरान मोबाइल सुरक्षित बरामद कर लिया। इसके बाद आरपीएफ ने शिकायतकर्ता रमेश चंद्र मोहापात्रा से संपर्क कर उन्हें मोबाइल मिलने की जानकारी दी और राउरकेला स्टेशन पर प्राप्त करने के लिए कहा।
-
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें