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लोगों को जागरूक कर रहा आरपीएफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) गाँवों के लोगों को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहा है। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि लोग संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर आरपीएफ को सूचित करें। यह प्रयास रेलवे संपत्ति की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

लोगों को जागरूक कर रहा आरपीएफ

गाजियाबाद, अमन वत्स। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) रेलवे लाइन किनारे बसे गावों में रहने वाले लोगों को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करने को लेकर जागरूक कर रहा है। आरपीएफ इंस्पेक्टर के अनुसार इन लोगों को अपने क्षेत्र में रेलवे की सभी संपत्ति की सुरक्षा करने को लेकर जागरूक किया जा रहा। इसके अलावा इनसे अपील की जा रही कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर उन्हें दिखाई देता है तो तत्काल आरपीएफ को इसकी सूचना दें।

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