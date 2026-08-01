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जसीडीह स्टेशन से चार लाख की चांदी के साथ युवक धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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श्रावणी मेला के दौरान जसीडीह रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने 2.95 किलोग्राम संदिग्ध चांदी के आभूषणों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 17,720 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। आरपीएफ ने जीआरपी को आगे की जांच के लिए आरोपी और बरामद सामान सौंप दिए हैं।

जसीडीह स्टेशन से चार लाख की चांदी के साथ युवक धराया

जसीडीह प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान जसीडीह रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब चार लाख रुपए मूल्य के 2.95 किलोग्राम संदिग्ध चांदी के आभूषणों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 17,720 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं।

गिरफ्तारी का विवरण

बरामद चांदी के संबंध में स्वामित्व से जुड़े कोई वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। उसके बाद आरपीएफ ने पूरी बरामदगी और आरोपी को आगे की जांच के लिए जीआरपी जसीडीह के हवाले कर दिया है। आरपीएफ को 30/31 जुलाई की रात गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन के माध्यम से संदिग्ध चांदी के आभूषणों की खेप जसीडीह लाई जा रही है। सूचना मिलते ही आरपीएफ की क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच (सीआईबी) और आरपीएफ पोस्ट जसीडीह की संयुक्त टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या दो पर विशेष निगरानी शुरू कर दी।

बॉक्स की तलाशी

रात में ट्रेन संख्या- 13005 हावड़ा-अमृतसर पंजाब मेल पहुंचते ही लाल रंग का बैकपैक लेकर उतरे एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। जवानों ने उसे रोककर पूछताछ की तो वह घबरा गया और संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पूछताछ में उसने अपना नाम मुकेश कुमार, उम्र- 26 वर्ष व निवासी पोखना टील्हा, देवघर बताया है। युवक को आरपीएफ पोस्ट ले जाया गया। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान करीब 2.95 किलोग्राम वजन के संदिग्ध चांदी के आभूषण और अन्य वस्तुएं बरामद हुईं। उनमें ताबीज, पायल, कंगन, अंगूठियां, चम्मच, ग्लास, कटोरे, प्लेट और चांदी की गोलियां शामिल हैं। बरामद सामान का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग चार लाख रुपए आंका गया है।

आगे की जांच

इसके अलावा उनके पास से 17,720 रुपए नकद भी मिले। प्राथमिक जांच में बरामद चांदी के स्वामित्व और परिवहन को लेकर संदेह उत्पन्न होने पर आरपीएफ ने आरोपी, बरामद 2.95 किलोग्राम संदिग्ध चांदी के आभूषण, 17,720 रुपए नकद व दस्तावेजों को विधिवत जब्ती सूची के साथ जीआरपी जसीडीह को सौंप दिया है। जीआरपी यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद चांदी का वास्तविक मालिक कौन है, इसे कहां से लाया गया था और इसका उपयोग गंतव्य क्या था। यदि जांच में अवैध कारोबार या चोरी से जुड़ा कोई नेटवर्क सामने आता है तो मामले में और भी लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। श्रावणी मेला के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा एजेंसियों ने स्टेशन और ट्रेनों में निगरानी और सख्त कर दी है, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

सामान्य प्रश्न

यह गिरफ्तारी कब हुई?
यह गिरफ्तारी श्रावणी मेला के दौरान 30/31 जुलाई की रात हुई।

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