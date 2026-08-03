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आरपीएफ 3.2 किलो गांजा के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
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आरपीएफ 3.2 किलो गांजा के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार

कटिहार, एक संवाददाता। रेलवे स्टेशन के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है। आरपीएफ की टीम ने कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या-2/3 के उत्तरी छोर स्थित केबिन ब्रिज के पास छापेमारी कर एक व्यक्ति को 3.2किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिला के शीतलकुची थाना क्षेत्र के गितलदाहा मोर्चा निवासी शाहजहाँ मियाँ के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से गांजा बरामद होने पर आरपीएफ ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया।

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इस मामले में आरपीएफ के उप निरीक्षक बबलू कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर रेल थाना में दर्ज किया गया है। आरोपी के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद गांजा कहां से लाया गया था और इसकी आपूर्ति किसे की जानी थी। साथ ही इस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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