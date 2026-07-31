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रेलकर्मी बनेंगे सुरक्षा विभाग में कार्यालय अधीक्षक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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रेलवे सुरक्षा विभाग ने आरपीएफ में कार्यालय अधीक्षक पद पर कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2025 से शुरू की है। इसके तहत प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क और अन्य श्रेणियों के रिक्त पद भरे जाएंगे। जल्द ही एलडीसीई कोटे के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है।

रेलकर्मी बनेंगे सुरक्षा विभाग में कार्यालय अधीक्षक

सुरक्षा विभाग आरपीएफ में कार्यालय अधीक्षक पद पर रेल कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। 2025 से रेलवे में इसके लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू है। इससे प्रतियोगिता परीक्षाा के माध्यम से आरपीएफ में सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क व अन्य श्रेणी के रिक्तियों को भरा जाएगा। सुरक्षा निदेशालय के निर्देश पर एलडीसीई कोटे के रिक्त पद को भरने के लिए जल्द विज्ञापन निकल सकता है।

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