ट्रेनों में सतर्कता अलर्ट, डॉग स्क्वाइड से स्टेशन परिसर चैक किया
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने स्टेशन पर यात्रियों को रेल सुरक्षा, यात्रा नियम और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। डॉग स्क्वाड भी चेकिंग में शामिल रहा। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे कई नियमों का पालन करें जैसे बिना उचित कारण चेन पुलिंग न करना और ज्वलनशील सामग्री न लाना।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर मंगलवार को रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी की टीम ने स्टेशन पर चेकिंग की। बैठक कर यात्रियों, आमजन को रेल सुरक्षा, यात्री सुरक्षा एवं स्वच्छता नियमों के संबंध में जागरूक किया। डॉग स्क्वाइड से भी चेकिंग कराई गई। स दौरान रेल यात्रियों को बताया कि चलती ट्रेन में चढ़ने-उतरने, सीढ़ी एवं पायदान पर यात्रा न करें। बिना उचित कारण चेन पुलिंग न करें, रेलवे संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। अनजान व्यक्ति से खाद्य, पेय पदार्थ ग्रहण न करें, रेल पटरी पार करने से बचें, रेल परिसर में ज्वलनशील, खतरनाक पदार्थ लेकर न आएं, महिला एवं दिव्यांग कोच में अनधिकृत यात्रा न करें, उचित यात्रा टिकट लेकर ही यात्रा करें, रेलवे नियमों का पालन कर सुरक्षित एवं जिम्मेदार यात्री बनें।
इस दौरान यात्रियों को नियमों के कानूनी प्रावधान, सुरक्षा लाभ एवं उल्लंघन की स्थिति में संभावित दण्डात्मक परिणामों की जानकारी भी प्रदान की गई।
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