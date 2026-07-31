जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर चलाया जागरूकता अभियान

हाजीपुर में जीआरपी द्वारा रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक अभियान चलाया गया। इसमें मानव तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से बचने के उपाय बताए गए। एएसआई शालिनी गुप्ता के नेतृत्व में किए गए इस अभियान में यात्रियों को खासतौर पर अकेली महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा टिप्स दिए गए।

हाजीपुर। नगर संवाददाता रेल यात्रियों की सुरक्षा, खासकर महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को जीआरपी की ओर से एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान का उद्देश्य विश्व मानव व्यापार निरोध दिवस के मौके पर आयोजित इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को मानव तस्करी, चेन स्नेचिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों से बचाव के तरीके बताना था। अभियान की कमान जीआरपी की एएसआई शालिनी गुप्ता ने संभाली। उनके साथ रवि रंजन कुमार, महिला सिपाही मधु, बिंदु, शिल्पी कुमारी, सुरेन्द्र पासवान और गोरों सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। टीम ने स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर माइकिंग कर यात्रियों को जरूरी सुरक्षा टिप्स दिए। साथ ही हाथों में बैनर लेकर पूरे स्टेशन परिसर में घूमकर लोगों को जागरूक किया गया।

यात्रियों के लिए सुरक्षा टिप्स अभियान के दौरान जीआरपी ने यात्रियों को खासकर अकेली महिला यात्रियों और बच्चों के लिए कई सावधानियां बताईं। अकेले सफर करने वाली महिलाओं और बच्चों को किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने-पीने की चीजें स्वीकार न करने की सलाह दी गई। ट्रेन में सफर के दौरान अपना सामान हमेशा अपनी निगरानी में रखें। सोते समय भी सतर्क रहें। रात के समय प्लेटफार्म पर अकेले न रुकें। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विशेष सावधानी बरतें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या हरकत दिखे तो तुरंत जीआरपी या आरपीएफ को सूचित करें। पहचान गुप्त रखी जाएगी।

मानव तस्करी की चेतावनी इस संबंध में जीआरपी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मानव तस्करी से जुड़े गिरोह अक्सर भोले-भाले लोगों को नौकरी, शादी या मदद का झांसा देकर फंसाते हैं। ऐसे मामलों से बचने के लिए यात्रियों को सतर्क रहने को कहा गया। आपात स्थिति में मदद के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और जीआरपी कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क करने की जानकारी भी दी गई।

महिला सुरक्षा पर ध्यान महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। त्योहारों और भीड़ वाले दिनों में स्टेशन पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। हम चाहते हैं कि यात्री भी हमारी मदद करें। कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो बिना डरे तुरंत पुलिस को बताएं। अभियान के दौरान कई यात्रियों ने बैनर पढ़े और पुलिसकर्मियों से सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी ली। घनश्याम