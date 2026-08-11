Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लालकुंआ-साबरमती एक्प्रेस के समय में परिवर्तन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

बदायूं में रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएँ देने के लिए समय सारणी में बदलाव किया है। 02 सितंबर से 25 नवंबर तक, लालकुंआ-साबरमती साप्ताहिक विशेष गाड़ी हर बुधवार चलायी जाएगी। इसका संचालन विभिन्न स्टेशनों से किया जाएगा, जिसमें किच्छा, बरेली, और मथुरा शामिल हैं।

लालकुंआ-साबरमती एक्प्रेस के समय में परिवर्तन

बदायूं। रेल प्रशासन की ओर से रेल यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाके लिए रेलवे प्रशासन ने समय में परिवर्तन किया है। नई समय सारिणी के अनुसार दो सितंबर से 25 नवंबर तक रेलवे की समय सारिणी में बदलाव किया गया है। नई समय सारिणी के मुताबिक लालकुंआ-साबरमती साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन लालकुआं से 02 सितंबर से 25 नवंबर तक हर बुधवार को साबरमती से 03 सितंबर से 26 नवंबर तक हर बृहस्पतिवार को 13 फेरों के लिये निम्नवत किया जायेगा।गाड़ी संख्या 05344 लालकुआं-साबरमती साप्ताहिक विशेष गाड़ी 02 सितंबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को लालकुआं से 13.35 बजे प्रस्थान कर किच्छा से 13.59 बजे, बहेड़ी से 14.17 बजे, भोजीपुरा से 14.40 बजे, इज्जतनगर से 14.57 बजे, बरेली सिटी से 15.15 बजे, बरेली से 15.27 बजे, बदायूं से 16.02 बजे, कासगंज से 17.15 बजे, हाथरस सिटी से 18.15 बजे, मथुरा कैंट से 19.05 बजे, मथुरा जंक्शन से 19.25 बजे आवागमन होगा।

ये भी पढ़ें:दो सितंबर से चलेगी लालकुआं-साबरवती- लालकुआं साप्ताहिक ट्रेन

भरतपुर से 21.05 बजे, बांदीकुई से 23.20 बजे, दौसा से 23.36 बजे, दूसरे दिन गांधी नगर जयपुर से 00.16 बजे, जयपुर से 00.45 बजे, किशनगढ़ से 02.00 बजे, अजमेर से 02.50 बजे, ब्यावर से 03.34 बजे, मारवाड़ से 04.50 बजे, फालना से 05.43 बजे, जवाई बांध से ट्रेन गुजरेगी।

ये भी पढ़ें:लालकुआं-राजकोट-लालकुआं साप्ताहिक ट्रेन के संचालन समय में संशोधन
ये भी पढ़ें:लालकुआं-साबरमती ट्रेन का संचालन बढ़ा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Railway Badaun Latest News Badaun News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।