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रेलवे सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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करमाटांड़ प्रखंड के पीएम श्री उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिंडारी में रेलवे सुरक्षा एवं राष्ट्र संपत्ति संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस में विद्यार्थियों को रेलवे सुरक्षा नियमों, ट्रैक पार करने की सावधानियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने कानूनी दुष्परिणामों के बारे में बताया।

रेलवे सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक

करमाटांड़, प्रतिनिधि। करमाटांड़ प्रखंड के पीएम श्री उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिंडारी में शुक्रवार को आसनसोल मंडल की ओर से रेलवे सुरक्षा एवं राष्ट्र संपत्ति संरक्षण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को रेलवे सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के साथ राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एसआई रंजीत कुमार पांडेय और सौरभ कुमार ने विद्यार्थियों को रेलवे ट्रैक पार करते समय बरती जाने वाली सावधानियां, चलती ट्रेन में चढ़ने-उतरने के खतरे, रेलवे फाटक का सुरक्षित उपयोग, ट्रेनों पर पथराव से होने वाले नुकसान तथा रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने के कानूनी दुष्परिणामों की विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि रेलवे देश की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति है और इसकी सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। मौके पर सहायक शिक्षक रवींद्र सिंह, आईसीटी शिक्षक कैलाश कुमार मंडल, सहायक शिक्षक परिमल मिश्रा, सहायक अध्यापिका जया चक्रवर्ती, रीना चक्रवर्ती, शामली दास सहित अन्य उपस्थित थे।

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