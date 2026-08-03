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54 बिना टिकट यात्रियों से वसूले 3,385 राजस्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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54 बिना टिकट यात्रियों से वसूले 3,385 राजस्वझांसी, संवाददातामंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के

54 बिना टिकट यात्रियों से वसूले 3,385 राजस्व

झांसी। मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के नेतृत्व में झांसी मंडल द्वारा रेलवे राजस्व की सुरक्षा एवं बिना टिकट यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से सोमवार को वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन–उरई–वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन रेलखंड में विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान टिकट जांच स्टाफ द्वारा 54 बिना टिकट एवं अनियमित यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 33,385 का रेल राजस्व अर्जित किया गया। इनमें बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा तथा रेलवे अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई शामिल रही। विशेष जांच अभियान मुख्य टिकट निरीक्षक (मुख्यालय) एम.एल. मीणा एवं मुख्य टिकट निरीक्षक (स्टेशन) अशोक कुमार त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में संपन्न कराया गया, जिसमें टिकट जांच स्टाफ ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए रेल राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित की।

झांसी मंडल यात्रियों से कहा है कि वह सदैव वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें तथा यात्रा के दौरान अपना टिकट सुरक्षित रखें।

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