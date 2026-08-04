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खगड़िया सहित सोनपुर मंडल में चलाया विशेष मेगा टिकट जांच अभियान

By Hindustan | Bureau
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खगड़िया सहित सोनपुर मंडल में चलाया विशेष मेगा टिकट जांच अभियान

खगड़िया। निज प्रतिनिधि पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक अमित सरन के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक धीरज कुमार के निर्देशन में यात्रियों को नियमसम्मत यात्रा के प्रति जागरूक करने तथा रेलवे राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्टेशनों एवं ट्रेनों में विशेष मेगा टिकट जांच अभियान लगातार संचालित किया गया। इसी क्रम में सोनपुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों खगड़िया, मानसी सहित सोनपुर, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय एवं नवगछिया सहित विभिन्न मेल/एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेनों में व्यापक टिकट जांच अभियान चलाया गया। अभियान में टिकट जांच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल तथा वाणिज्य विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से सघन जांच की।

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टिकट जांच अभियान के परिणाम

अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले, अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले तथा बिना उचित प्राधिकरण के यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए उनसे नियमानुसार किराया एवं जुर्माना वसूला गया। साथ ही यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा रेलवे नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया।

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राजस्व का आंकड़ा

जुलाई 2026 के दौरान सोनपुर मंडल में कुल 63,191 टिकट जांच मामले पकड़े गए, जिनसे 6,13,63,202 का राजस्व प्राप्त हुआ।

वर्तमान वित्तीय सत्र में अब तक कुल 2,88,274 मामले दर्ज किए गए हैं। जिनसे 21,64,08,564 का राजस्व अर्जित किया गया है। यह उपलब्धि सोनपुर मंडल की प्रभावी टिकट जांच व्यवस्था एवं राजस्व संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यात्रियों के लिए अपील

सोनपुर मंडल ने मंगलवार को विज्ञप्ति जारी कर यात्रियों से अपील की कि वे सदैव वैध एवं उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें तथा रेलवे नियमों का पालन कर सुरक्षित, सुविधाजनक एवं नियमसम्मत यात्रा सुनिश्चित करने में रेलवे का सहयोग करें।

सामान्य प्रश्न

सोनपुर मंडल में टिकट जांच अभियान कब आयोजित किया गया?
सोनपुर मंडल में टिकट जांच अभियान पूर्व मध्य रेल के प्रबंधक अमित सरन के मार्गदर्शन में लगातार संचालित किया गया।
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