सोनपुर मंडल में चलाया गया विशेष मेगा टिकट जांच अभियान
जुलाई माह में सोनपुर मंडल में 63,191 टिकट जांच के मामले पकड़े गए हैं, जिससे 6.13 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। यह अभियान यात्रियों को नियमसम्मत यात्रा के प्रति जागरूक करने और रेलवे राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। इसे मंडल रेल प्रबंधक अमित सरन के नेतृत्व में संचालित किया गया।
जुलाई माह में 63,191 मामले पकड़े गए 6.13 करोड़ से अधिक का राजस्व किया गया वसूल सोनपुर।
महत्वपूर्ण जानकारी
पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक अमित सरन के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक धीरज कुमार के निर्देशन में यात्रियों को नियमसम्मत यात्रा के प्रति जागरूक करने तथा रेलवे राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्टेशनों एवं ट्रेनों में विशेष मेगा टिकट जांच अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सोनपुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों सोनपुर, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, मानसी, खगड़िया एवं नवगछिया सहित विभिन्न मेल/एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेनों में व्यापक टिकट जांच अभियान चलाया गया।
अभियान का उद्देश्य
अभियान में टिकट जांच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल तथा वाणिज्य विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से सघन जांच की। अभियान के दौरान बिना टिकट , अनियमित टिकट तथा बिना उचित प्राधिकरण के यात्रा करते जुलाई माह में सोनपुर मंडल में कुल 63,191 टिकट जांच के मामले पकड़े गए, जिनसे किराया और जुर्माना के रूप में 6,13,63,202 का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्तमान वित्तीय सत्र में अब तक कुल 2,88,274 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनसे 21,64,08,564 का राजस्व अर्जित किया गया है। यह उपलब्धि सोनपुर मंडल की प्रभावी टिकट जांच व्यवस्था एवं राजस्व संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह जानकारी पीआरआई रामप्रताप सिंह ने मंगलवार की शाम एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी ।
सामान्य प्रश्न
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