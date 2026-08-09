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66 हजार से अधिक पॉइंट्समैन को मिलेगा पदोन्नति का लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और एनआरएमयू की मांग पर अपरेशन्स विभाग के पॉइंट्समैन कैडर की रिस्ट्रक्चरिंग लागू की गई है। यह सुधार 3 अप्रैल 2026 से 66,388 कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा। गेटमैन, पॉइंट्समैन, लिबरमैन, स्वीचमैन और केबिनमैन को मर्ज करके नए ग्रेड में पुनर्गठित किया गया है।

66 हजार से अधिक पॉइंट्समैन को मिलेगा पदोन्नति का लाभ

ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं एनआरएमयू की मांग और महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा के प्रयास से ऑपरेटिंग विभाग के पॉइंट्समैन कैडर की रिस्ट्रक्चरिंग लागू कर दी गई है। वित्त मंत्रालय और रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के बाद इसका लाभ 3 अप्रैल 2026 से 66,388 कर्मचारियों को मिलेगा। सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र कुमार त्यागी और शाखा सचिव शिवकुमार सक्सेना टीम के साथ रेलवे यातायात ट्रेनिंग स्कूल कचहरी हाल्ट पहुंचे। उन्होंने मुरादाबाद मंडल से प्रशिक्षण लेने आए पॉइंट्समैन कर्मचारियों को कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गेटमैन, पॉइंट्समैन, लिबरमैन, स्वीचमैन और केबिनमैन को मर्ज कर पॉइंट्समैन ग्रेड-1 से 4 में पुनर्गठित किया गया है।

शाखा सचिव ने कहा कि अन्य कैटेगरी में भी प्रक्रिया चल रही है। बैठक में पीएस तोमर, अमित कुमार, यतेंद्र त्रिवेदी, अविनाश तिवारी समेत कर्मचारी मौजूद रहे।

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