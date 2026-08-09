66 हजार से अधिक पॉइंट्समैन को मिलेगा पदोन्नति का लाभ
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और एनआरएमयू की मांग पर अपरेशन्स विभाग के पॉइंट्समैन कैडर की रिस्ट्रक्चरिंग लागू की गई है। यह सुधार 3 अप्रैल 2026 से 66,388 कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा। गेटमैन, पॉइंट्समैन, लिबरमैन, स्वीचमैन और केबिनमैन को मर्ज करके नए ग्रेड में पुनर्गठित किया गया है।
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं एनआरएमयू की मांग और महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा के प्रयास से ऑपरेटिंग विभाग के पॉइंट्समैन कैडर की रिस्ट्रक्चरिंग लागू कर दी गई है। वित्त मंत्रालय और रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के बाद इसका लाभ 3 अप्रैल 2026 से 66,388 कर्मचारियों को मिलेगा। सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र कुमार त्यागी और शाखा सचिव शिवकुमार सक्सेना टीम के साथ रेलवे यातायात ट्रेनिंग स्कूल कचहरी हाल्ट पहुंचे। उन्होंने मुरादाबाद मंडल से प्रशिक्षण लेने आए पॉइंट्समैन कर्मचारियों को कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गेटमैन, पॉइंट्समैन, लिबरमैन, स्वीचमैन और केबिनमैन को मर्ज कर पॉइंट्समैन ग्रेड-1 से 4 में पुनर्गठित किया गया है।
शाखा सचिव ने कहा कि अन्य कैटेगरी में भी प्रक्रिया चल रही है। बैठक में पीएस तोमर, अमित कुमार, यतेंद्र त्रिवेदी, अविनाश तिवारी समेत कर्मचारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें