लखनऊ होकर मऊ-बरेली परीक्षा स्पेशल आज से
लखनऊ में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित लेवल-1 (ग्रुप-डी) की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने मऊ से बरेली के लिए विशेष ट्रेनें शुरू की हैं। ट्रेन 05185 मऊ से 11.45 बजे चलेगी और बरेली 06.10 बजे पहुंचेगी। यह सुविधा 02 से 24 अगस्त तक उपलब्ध होगी।
लखनऊ। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से आयोजित लेवल-1 (ग्रुप-डी) की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन 05185/05186 मऊ-बरेली-मऊ अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी का संचलन मऊ से रविवार से कर रहा है। ट्रेन नंबर 05185 मऊ-बरेली अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 24 अगस्त को मऊ से 11.45 बजे चलेगी। आजमगढ़, शाहगंज, अयोध्या धाम जं.,अयोध्या कैंट, बादशाह नगर, डालीगंज, सीतापुर, मैलानी, पूरनपुर, पीलीभीत,भोजीपुरा, इज्जतनगर,बरेली सिटी से होते हुए बरेली 06.10 बजे पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 05186 बरेली-मऊ अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 एवं 25 अगस्त को बरेली से 15.25 बजे चलेगी।
उक्त स्टेशनों से होते हुए मऊ 08.20 बजे पहुंचेगी। इसमें सामान्य द्वितीय/शयनयान श्रेणी के 14 कोच होंगे।
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