आरआरबी लेवल-1 परीक्षा में शामिल हुए 754 परीक्षार्थी, स्टेशन पर भीड़
21 अगस्त तक आयोजित होगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन का हो रहा परिचालन भागलपुर, प्रधान
भागलपुर, प्रधान संवाददाता रेलवे भर्ती बोर्ड के लेवल-1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की सोमवार को आयोजित परीक्षा में कुल 754 परीक्षार्थी शामिल हुए। बरारी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित केंद्र में तीन पालियों परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा समाप्त होने के बाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार होने वालों की काफी भीड़ दिखी। रामपुरहाट-गया पैसेंजर ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही चढ़ने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच गए। स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। रेलवे अधिकारी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। भीड़ की यही स्थिति भागलपुर-किऊल परीक्षा स्पेशल ट्रेन में भी रही.
परीक्षा की जानकारी
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) लेवल-1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 21 अगस्त तक आयोजित होगी। परीक्षार्थियों की भीड़ को देख रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन किया है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए भागलपुर-किऊल व रांची-सबौर परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। पूर्व रेलवे के पीआरओ के अनुसार भागलपुर के अलावा अन्य जगहों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं लागू की गई हैं। पीआरओ ने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान स्थिति की सतत निगरानी के लिए रेलवे मुख्यालय तथा सभी मंडलीय मुख्यालयों में कार्मिक एवं सुरक्षा विभागों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 24×7 नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) स्थापित किए गए हैं।
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