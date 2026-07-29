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ग्रुप डी अभ्यर्थियों के लिए मॉक टेस्ट शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट का लिंक जारी किया है। परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर अभ्यास कर सकते हैं। बापूधाम एक्सप्रेस में दरवाजे के स्थान पर चादर बंधे होने का मामला सामने आया। रेलवे ने इस पर कार्यवाही की। लालगढ़ एक्सप्रेस में भी पंखे बंद होने से यात्रियों को परेशानी हुई।

ग्रुप डी अभ्यर्थियों के लिए मॉक टेस्ट शुरू

प्रयागराज। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने ग्रुप डी (लेवल-1) भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मॉक टेस्ट का लिंक जारी कर दिया है। तीन से 21 अगस्त के बीच होने वाली सीबीटी-1 परीक्षा से पहले अभ्यर्थी आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा का अभ्यास कर सकते हैं। इससे उन्हें प्रश्नों के प्रारूप और ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी। इस भर्ती अभियान के तहत देशभर में 22,195 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत 1,183 पद हैं, जिनमें 600 पद ट्रैक मेंटेनर के शामिल हैं।

बापूधाम एक्सप्रेस मामला

प्रयागराज। प्रयागराज से मुजफ्फरपुर जा रही बापूधाम एक्सप्रेस (14112) के एसी इकोनॉमी कोच एम-1 में दरवाजे की जगह चादर बांधकर पार्टीशन किए जाने का मामला सामने आया है। एक यात्री ने इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए रेल मंत्री और रेल मंत्रालय को टैग कर नाराजगी जताई। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने मामले का संज्ञान लिया। पहले प्रयागराज मंडल और बाद में वाराणसी मंडल के अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। गोरखपुर पहुंचने पर उसे ठीक किया गया।

लालगढ़ एक्सप्रेस में पंखे की समस्या

प्रयागराज। लालगढ़ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच एस-4 में बुधवार को पंखे बंद होने से यात्रियों को उमस में भारी परेशानी उठानी पड़ी। यात्री अजय कुमार ने अपने परिजनों की समस्या बताते हुए रेल मदद ऐप पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत रेलवे मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंची और अधिकारियों ने समाधान के निर्देश भी दिए, लेकिन काफी देर तक पंखे चालू नहीं हो सके। इससे यात्रियों में नाराजगी रही। अजय कुमार अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे।

नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

प्रयागराज। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो स्वच्छता व्यवस्था की निगरानी करेंगे। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जंक्शन समेत सभी प्रमुख स्टेशनों पर भी नए नियम लागू होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रेलवे भर्ती बोर्ड ने किस परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट लिंक जारी किया है?
रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी (लेवल-1) भर्ती परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट लिंक जारी किया है।

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