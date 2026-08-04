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रेलवे ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा में दूसरे दिन 54 फीसदी अभ्यर्थी पहुंचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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रेलवे भर्ती बोर्ड के ग्रुप-डी परीक्षा के दूसरे दिन एनसीआर के आठ शहरों में 29,535 अभ्यर्थियों में से केवल 15,810 ने परीक्षा में भाग लिया। यह उपस्थिति 53.53 प्रतिशत रही। प्रयागराज, आगरा, कानपुर समेत अन्य शहरों में परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

रेलवे ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा में दूसरे दिन 54 फीसदी अभ्यर्थी पहुंचे

रेलवे भर्ती बोर्ड के ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को एनसीआर के आठ शहरों के 28 परीक्षा केंद्रों पर कुल 29,535 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, जिनमें से 15,810 अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रकार पहले दिन कुल उपस्थिति करीब 53.53 प्रतिशत रही। प्रयागराज में 10 परीक्षा केंद्रों में तीनों पालियों में कुल 8,154 अभ्यर्थी निर्धारित थे, जबकि 4,886 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। पहली पाली में 1,611, दूसरी में 1,612 और तीसरी पाली में 1,663 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। आंकड़ों के अनुसार, आगरा में सात केंद्रों पर 7,290 निर्धारित अभ्यर्थियों में से 3,407, कानपुर में चार केंद्रों पर 6,030 में से 3,133 तथा अलीगढ़, देहरादून, झांसी, मुरादाबाद और रुड़की में भी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

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