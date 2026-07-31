रेलवे ग्रुप डी : शारीरिक दक्षता परीक्षा में 60 प्रतिशत सफल
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित ग्रुप-डी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2814 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से 1693 अभ्यर्थी सफल रहे, जिससे 60.16 प्रतिशत पास हुए। परीक्षा में अनुपस्थिति की समस्या भी रही। बारिश के कारण कुछ अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा देने का मौका दिया गया।
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) इलाहाबाद की ओर से डीएसए ग्राउंड में आयोजित ग्रुप-डी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में पांच दिनों के दौरान 2814 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से 1693 अभ्यर्थी निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा कर अगले चरण के लिए सफल घोषित किए गए। यानी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में करीब 60.16 प्रतिशत ने पीईटी पास की, जबकि 39.84 प्रतिशत अभ्यर्थी सफल नहीं हो सके। रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, 25 से 28 जुलाई तक कुल 3733 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 2564 ही परीक्षा देने पहुंचे। इनमें 1521 अभ्यर्थी सफल हुए थे। पांचवें दिन 31 जुलाई को 250 अभ्यर्थियों ने पीईटी में भाग लिया, जिनमें 172 सफल रहे।
इसके साथ ही पांच दिनों में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 1693 हो गई। शुक्रवार को उन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिनका बारिश या किसी अन्य कारण से परीक्षा नहीं हो सकी थी।परीक्षा में अनुपस्थिति भी चिंता का विषय रही। पहले चार दिनों में 3733 बुलाए गए अभ्यर्थियों में से 1169 परीक्षा देने नहीं पहुंचे, जो लगभग 31 प्रतिशत है। 25 जुलाई को 1000 में से 640, 26 जुलाई को 1250 में से 928 और 27 जुलाई को 1261 में से 872 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। महिला अभ्यर्थियों के लिए आयोजित पीईटी में 222 में से केवल 124 अभ्यर्थी ही पहुंचीं, जबकि 44 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी अनुपस्थित रहीं। 25 जुलाई को बारिश से प्रभावित लगभग 160 अभ्यर्थियों को 31 जुलाई को दोबारा मौका दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें