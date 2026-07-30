देवघर-पटना मेमू का अशोकधाम हॉल्ट पर अस्थायी ठहराव
श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने देवघर-पटना मेमू ट्रेन का अशोकधाम हॉल्ट पर अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 30 जुलाई से 28 अगस्त तक लागू होगी, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी।
श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने देवघर-पटना मेमू ट्रेन का दानापुर मंडल के अशोकधाम हॉल्ट पर अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 30 जुलाई से 28 अगस्त तक लागू रहेगी। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि गाड़ी संख्या 63209 देवघर-पटना मेमू अशोकधाम हॉल्ट पर सुबह 10:12 बजे पहुंचेगी और 10:14 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं, 63210 पटना-देवघर मेमू दोपहर 1:43 बजे पहुंचेगी और 1:45 बजे आगे के लिए रवाना होगी। रेलवे के इस निर्णय से श्रावणी मेला में अशोकधाम आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी।
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