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अगस्त में चार दिन राउरकेला से कांड्रा-सीनी होकर चलेगी साउथ बिहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने साउथ बिहार एक्सप्रेस के परिचालन में आंशिक राहत देने का फैसला किया है। यह ट्रेन कुछ विशेष तिथियों पर राउरकेला से चलायी जाएगी। श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाबा बैद्यनाथ धाम और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे।

अगस्त में चार दिन राउरकेला से कांड्रा-सीनी होकर चलेगी साउथ बिहार

श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने साउथ बिहार एक्सप्रेस के परिचालन में आंशिक राहत देने का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से बताया गया कि 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस का 6, 13, 20 और 27 अगस्त को परिचालन होगा। हालांकि इन तिथियों पर ट्रेन टाटानगर स्टेशन से न होकर राउरकेला से कांड्रा-सीनी मार्ग पर चलेगी। इससे पहले रेलवे ने इस ट्रेन को 3 जुलाई से 13 नवंबर तक चल रहे रेलवे ब्लॉक के कारण प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को राउरकेला स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट करने का आदेश जारी किया है। वहीं, 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस भी 7, 14, 21 और 28 अगस्त को अपने निर्धारित समय और सामान्य मार्ग से संचालित होगी।

रेलवे ने स्पष्ट किया कि इन तिथियों पर ट्रेन के परिचालन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। श्रावणी मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। यात्रियों की सुविधा और भीड़ को देखते हुए यह विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें कम परेशानी का सामना करना पड़े।

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