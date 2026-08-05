कुंभ को लेकर तैयारी शुरू, एनईआर को मिला रेक का टार्गेट
- जनवरी से फरवरी तक 150 से अधिक कुंभ स्पेशल चलेगी, हरिद्वार में लगेगा कुंभ
गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। आगामी जनवरी 2027 में नासिक और हरिद्वार में होने वाले अर्ध कुंभ को देखते हुए रेलवे ने अभी से तैयारी शुरू करा दी है। रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे समेत देश के सभी रेलवे जोन को विशेष ट्रेन चलाने के लिए रेक उपलब्ध कराने का लक्ष्य सौंपा गया है। पूरे देश में फिलहाल 150 रेक की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसमें एनई रेलवे को 12 रेक बनाने की जिम्मेदारी मिली है। श्रद्धालु यात्रियों को दिक्कत न हो इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जनवरी 2026 में आयोजित कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए काफी संख्या में ट्रेनें चलाई गई थीं। उसी को देखते ही 2027 की भी तैयारी की जा रही है।
रेक आरक्षित करने की प्रक्रिया
रेक आरक्षित करने के साथ ही रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे से होल्डिंग एरिया और बुकिंग काउंटरों की संख्या भी मांगी है। रेलवे बोर्ड का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त होल्डिंग एरिया की स्थापना की जाए ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। तैयारी के अनुसार गोरखपुर से हरिद्वार के साथ ही नासिक के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं।
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