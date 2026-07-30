श्रावणी मेला के लिए सुल्तानगंज स्टेशन पर रेलवे की टीम तैनात

आरपीएफ की टीम ने संभाला मोर्चा, 24 घंटे शुरू हुई तैनाती मालदा के अधिकारी प्रतिदिन

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेला को लेकर रेलवे के अधिकारियों ने अपनी टीम की तैनाती सुल्तानगंज स्टेशन पर कर दी है। स्टेशन पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। मालदा मंडल के रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार शाखा अधिकारियों के साथ आयोजित पूर्व तैयारी बैठक के उपरांत सभी विभागों द्वारा विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समन्वित रूप से कार्य किया गया। मेले की अवधि में निर्बाध रेल परिचालन, प्रभावी भीड़ प्रबंधन, यात्री सुरक्षा तथा आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दो अधिकारियों की हुई तैनाती

व्यवस्थाओं की सतत निगरानी व्यवस्थाओं की सतत निगरानी सुनिश्चित करने हेतु मालदा मंडल के अधिकारियों की प्रतिदिन सुल्तानगंज स्टेशन पर तैनाती की गई है। प्रदीप दास, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन को श्रावणी मेला का समन्वयक अधिकारी नामित किया गया है। उनके सहयोग हेतु अमर कुमार, वाणिज्य निरीक्षक भागलपुर को मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मेला संबंधी सभी गतिविधियों के प्रभावी समन्वय का दायित्व निभाएंगे।

आज से खुलेगा नया बना एफओबी यात्रियों की सुविधा में वृद्धि के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित 12 मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज (एफओबी) को गुरुवार से यात्रियों के उपयोग हेतु खोल दिया जाएगा। यह आधुनिक एवं विस्तृत एफओबी प्लेटफॉर्मों के बीच सुगम आवागमन, भीड़भाड़ में कमी तथा श्रद्धालुओं के त्वरित एवं सुरक्षित आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे मेला अवधि के दौरान भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा।

24 घंटे काम करेगा ‘मे आई हेल्प यू’ काउंटर प्रभावी भीड़ प्रबंधन के लिए होल्डिंग एरिया, चिकित्सा शिविर, ‘मे आई हेल्प यू’ काउंटर, टिकट काउंटर तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। फुट ओवरब्रिज, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया तथा प्रवेश एवं निकास द्वार जैसे संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि भीड़ का सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, छत के पंखे, सुरक्षित पेयजल, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, स्वच्छ प्रतीक्षालय एवं साफ-सुथरे शौचालयों की समुचित व्यवस्था की गई है।