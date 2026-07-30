श्रावणी मेला : जसीडीह पहुंचे डीआरएम, चार प्रमुख स्टेशनों का मैराथन निरीक्षण

जसीडीह प्रतिनिधिविश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2026 के पहले दिन पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने अपनी तैयारियों का जमीनी परीक्षण किया। मंडल रेल प्रबंधक सं

जसीडीह प्रतिनिधि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2026 के पहले दिन पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने अपनी तैयारियों का जमीनी परीक्षण किया। मंडल रेल प्रबंधक संग्राह मौर्य गुरुवार को अधिकारियों की पूरी टीम के साथ जसीडीह, बैद्यनाथधाम, देवघर और बासुकीनाथ रेलवे स्टेशनों का मैराथन निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण कुमार प्रेम समेत परिचालन, इंजीनियरिंग, सुरक्षा, वाणिज्य, चिकित्सा और आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने साफ कहा कि श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा और प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। श्रावणी मेला के दौरान जसीडीह स्टेशन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल हो जाता है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर यहां उतरते हैं और बाबा वैद्यनाथधाम के लिए रवाना होते हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने इस वर्ष हाईटेक निगरानी, विशेष ट्रेनों, अतिरिक्त सुरक्षा बलों और आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ व्यापक व्यवस्था लागू की है。

कमांड सेंटर से हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर :- निरीक्षण की शुरुआत जसीडीह स्टेशन स्थित 24 घंटे एकीकृत कमांड व कंट्रोल सेंटर से हुई। डीआरएम ने यहां स्थापित निगरानी प्रणाली, सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग, भीड़ नियंत्रण व्यवस्था और रेलवे, आरपीएफ, जीआरपी, जिला प्रशासन के बीच समन्वय की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या भीड़ बढ़ने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और हर सूचना पर बिना देरी प्रतिक्रिया दी जाए।

प्लेटफॉर्म से होल्डिंग एरिया तक परखी व्यवस्थाएं :- डीआरएम ने प्लेटफॉर्म, फुट ओवरब्रिज, प्रवेश और निकास द्वार, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, पेयजल केंद्र, शौचालय, होल्डिंग एरिया व यात्री सहायता केंद्रों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कहीं भी भीड़ जमा न होने पाए और यात्रियों को बिना असुविधा गंतव्य तक पहुंचाया जाए। स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्टेशन परिसर में सफाई की लगातार मॉनिटरिंग की जाए।

रेलकर्मियों से सीधे संवाद, यात्रियों के प्रति संवेदनशील रहने की हिदायत :- निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने मेला ड्यूटी में तैनात रेलकर्मियों, टिकट जांच कर्मियों, आरपीएफ जवानों व स्टेशन कर्मचारियों से बातचीत की। कहा कि श्रावणी मेला रेलवे के लिए सेवा का सबसे बड़ा अवसर है। हर कर्मचारी यात्रियों के प्रति संवेदनशील रहे, त्वरित सहायता उपलब्ध कराए और किसी भी शिकायत का तत्काल समाधान सुनिश्चित करे।

समीक्षा बैठक में लिए अहम फैसले :- निरीक्षण के बाद आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में रेल परिचालन, विशेष ट्रेनों के संचालन, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, अग्निशामक, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की विस्तार से समीक्षा की गई। डीआरएम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और प्रत्येक व्यवस्था की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया।

विशेष ट्रेनों और अतिरिक्त सुविधाओं से मिलेगी राहत :- श्रावणी मेला के लिए आसनसोल मंडल ने विशेष ट्रेनों का संचालन, अतिरिक्त टिकट काउंटर, सहायता केंद्र, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा शिविर, समर्पित होल्डिंग एरिया, व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क और अतिरिक्त रेलकर्मियों और सुरक्षाबलों की तैनाती की है। जसीडीह अवस्थित एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व आसनसोल डीआरएम कार्यालय में स्थापित वार रूम से पूरे मेला अवधि के दौरान रेल परिचालन और सुरक्षा व्यवस्था की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी।

रेलवे की श्रद्धालुओं से अपील :- रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि फुट ओवरब्रिज का उपयोग करें, रेलवे ट्रैक पार न करें, सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और किसी भी समस्या की सूचना तत्काल हेल्प डेस्क या रेलवे कर्मियों को दें। अधिकारियों का कहना है कि इस बार तकनीक, सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के समन्वय से श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित रेल यात्रा उपलब्ध कराना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौके पर सीनियर डीसीएम मार्शल ए सिल्वा, मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार, आरपीएफ पदाधिकारी देवनारायण, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर ऋषि देव कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।