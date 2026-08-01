श्रावणी मेले में कांवरियों को मिलेगा सुरक्षित सफर

जसीडीह प्रतिनिधि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2026 के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम आवाजाही करने वाले लाखों कांवरियों की सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने इस बार रिकॉर्ड स्तर की तैयारियां की हैं। जसीडीह, देवघर और बासुकीनाथ सहित प्रमुख तीर्थ स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार, विशेष रेल सेवाएं, हाईटेक निगरानी, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता पर विशेष व्यवस्था की है। रेलवे का उद्देश्य श्रद्धालुओं को निर्बाध और सुरक्षित यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना है। रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस वर्ष श्रावणी मेला पंडाल का क्षेत्रफल 69 हजार वर्ग फुट से बढ़ाकर 1.29 लाख वर्ग फुट कर दिया गया है। इससे यात्री अवसंरचना में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विस्तारित पंडाल में श्रद्धालुओं के ठहरने, विश्राम और भीड़ प्रबंधन के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक जगह उपलब्ध होगी, जिससे स्टेशन परिसर में दबाव भी कम होगा।

श्रावणी मेले में बढ़ने वाली यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। साथ ही रेल संपर्क मजबूत करते हुए यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए विशेष परिचालन व्यवस्था लागू की गई है। टिकट लेने में यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने 20 यूटीएस टिकट काउंटर, 6 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) तथा 30 मोबाइल यूटीएस उपकरण तैनात किए हैं। इससे टिकट वितरण की प्रक्रिया तेज होगी और लंबी कतारों से राहत मिलेगी। यात्री सुविधाओं में भी उल्लेखनीय विस्तार किया गया है।

स्टेशनों पर नई सुविधाएं

स्टेशनों पर 25 अतिरिक्त वाटर कूलर, लगभग 400 एलईडी लाइटें, विस्तारित प्रतीक्षालय, बेहतर पेयजल व्यवस्था तथा समर्पित मे आई हेल्प यू सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां यात्रियों को आवश्यक जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। स्वच्छता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सफाईकर्मियों की तैनाती की गई है। यात्री आवागमन वाले मार्गों व पंडाल क्षेत्र में पीवीसी शीट बिछाई गई है। इसके अलावा 8 मोबाइल बायो-टॉयलेट वैन की व्यवस्था की गई है। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों की निगरानी में पूरे मेला क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी। रेलवे ने इस बार तकनीक का भी व्यापक इस्तेमाल किया है। अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे, उन्नत पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एलईडी डिस्प्ले बोर्ड और मजबूत मोबाइल टिकटिंग नेटवर्क की व्यवस्था की गई है। जसीडीह स्टेशन पर 24 घंटे एकीकृत कमांड व कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है, जबकि आसनसोल डीआरएम कार्यालय में विशेष वॉर रूम बनाया गया है, जहां से मेला संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की पल-पल निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल के 330 जवानों की तैनाती की गई है। इनके अलावा चिकित्सा दल, मेडिकल सहायता केंद्र, अग्निशमन उपकरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था भी पूरी तरह सक्रिय रहेगी। रेल प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि रेलवे की घोषणाओं का पालन करें, केवल फुट ओवरब्रिज का उपयोग करें, रेलवे ट्रैक पार न करें, चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें तथा स्टेशन परिसर में स्वच्छता बनाए रखें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए रेलवे कर्मचारियों अथवा मे आई हेल्प यू केंद्र से संपर्क करें। रेलवे का कहना है कि इस वर्ष आधुनिक तकनीक, मजबूत सुरक्षा और विस्तारित यात्री सुविधाओं के बल पर कांवड़ियों की यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी।