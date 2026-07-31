प्रयागराज जंक्शन, नैनी, छिवकी और सूबेदारगंज पर बनेंगे अस्थायी यात्री आश्रय
माघ मेला-2027 में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रयागराज मंडल में हुई समीक्षा बैठक में अस्थायी यात्री आश्रय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों को यात्री भार, विशेष ट्रेनें, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
माघ मेला-2027 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को प्रयागराज मंडल में हुई पहली आंतरिक समीक्षा बैठक में प्रयागराज जंक्शन, नैनी, प्रयागराज छिवकी और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी यात्री आश्रय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को लेकर विभिन्न विभागों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल की अध्यक्षता में संकल्प सभागार में आयोजित बैठक में अपर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार ने प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान संभावित यात्री भार, विशेष मेला ट्रेनों के संचालन, सुरक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता और विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा हुई।
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी विभाग जल्द से जल्द अपने प्रस्ताव तैयार कर मेला प्रशासन और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें, ताकि समय रहते सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा सकें।
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