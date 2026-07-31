Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चोरी, छिनैती व किन्नरों का उत्पात रोकने उतरी जीआरपी की चार टीमें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

उरई में रेलवे पुलिस ने झांसी-कानपुर रेलमार्ग पर होने वाली चोरी और छिनैती की घटनाओं को रोकने के लिए चार विशेष टीमों का गठन किया है। इंस्पेक्टर हेमंत सोलंकी के नेतृत्व में ये टीमें यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वयात्मक प्रयास करेंगी। टीमों को अपराध नियंत्रण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

चोरी, छिनैती व किन्नरों का उत्पात रोकने उतरी जीआरपी की चार टीमें

उरई। संवाददाता झांसी कानपुर रेलमार्ग पर ट्रेनों में होने वाली चोरी, छिनैती और किन्नरों के उत्पात को रोकने के लिए रेलवे पुलिस ने कमर कसी है।लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए जीआरपी ने चार टीमों का गठन कर कवायद शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर हेमंत सोलंकी ने बताया कि आरपीएफ से समन्वय स्थापित कर टीमें अपनी अपनी बीट पर काम करेंगी। इंस्पेक्टर स्वयं टीमों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए रिपोर्ट लेंगे। नवागंतुक जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सोलंकी ने चार्ज लेते ही झांसी कानपुर सेक्शन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा कदम उठाया है। उरई से झांसी कानपुर के अलावा लंबी दूरी की ट्रेनों का आना जाना रहता है।

ऐसे में यात्रियों को सुगम और सुरक्षित पूर्ण यात्रा करने के लिए रेलवे पुलिस ने तैयारी कर ली है। थानाध्यक्ष हेमंत सोलंकी ने बताया कि जिन चार टीमों का गठन किया गया है उसमें उरई के अलावा कालपी चौकी को भी शामिल किया गया है। टीमों में तेजतर्रार सिपाहियों के अलावा उनको भी लगाया गया है जो अपराध नियंत्रण पर पकड़ रखते हैं। टीमों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने पर क्षेत्र में पूरी सतर्कता व सजगता के साथ काम करें। प्रयास किया जाए कि ट्रेनों के अलावा क्षेत्र में कहीं पर किसी तरह का कोई अपराध न होने पाए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।