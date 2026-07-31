चोरी, छिनैती व किन्नरों का उत्पात रोकने उतरी जीआरपी की चार टीमें
उरई में रेलवे पुलिस ने झांसी-कानपुर रेलमार्ग पर होने वाली चोरी और छिनैती की घटनाओं को रोकने के लिए चार विशेष टीमों का गठन किया है। इंस्पेक्टर हेमंत सोलंकी के नेतृत्व में ये टीमें यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वयात्मक प्रयास करेंगी। टीमों को अपराध नियंत्रण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
उरई। संवाददाता झांसी कानपुर रेलमार्ग पर ट्रेनों में होने वाली चोरी, छिनैती और किन्नरों के उत्पात को रोकने के लिए रेलवे पुलिस ने कमर कसी है।लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए जीआरपी ने चार टीमों का गठन कर कवायद शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर हेमंत सोलंकी ने बताया कि आरपीएफ से समन्वय स्थापित कर टीमें अपनी अपनी बीट पर काम करेंगी। इंस्पेक्टर स्वयं टीमों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए रिपोर्ट लेंगे। नवागंतुक जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सोलंकी ने चार्ज लेते ही झांसी कानपुर सेक्शन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा कदम उठाया है। उरई से झांसी कानपुर के अलावा लंबी दूरी की ट्रेनों का आना जाना रहता है।
ऐसे में यात्रियों को सुगम और सुरक्षित पूर्ण यात्रा करने के लिए रेलवे पुलिस ने तैयारी कर ली है। थानाध्यक्ष हेमंत सोलंकी ने बताया कि जिन चार टीमों का गठन किया गया है उसमें उरई के अलावा कालपी चौकी को भी शामिल किया गया है। टीमों में तेजतर्रार सिपाहियों के अलावा उनको भी लगाया गया है जो अपराध नियंत्रण पर पकड़ रखते हैं। टीमों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने पर क्षेत्र में पूरी सतर्कता व सजगता के साथ काम करें। प्रयास किया जाए कि ट्रेनों के अलावा क्षेत्र में कहीं पर किसी तरह का कोई अपराध न होने पाए।
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