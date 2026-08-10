टाटानगर स्टेशन से 6 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार
जमशेदपुर के चक्रधरपुर मंडल आरपीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर स्टेशन पर 6 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। गिरफ्तार व्यक्ति को टाटानगर रेल पुलिस के हवाले किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ की जा रही है।
जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल आरपीएफ की स्पेशल स्क्वायड टीम और रेल पुलिस के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर स्टेशन से 6 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। आरपीएफ ने गिरफ्तार व्यक्ति को टाटानगर रेल पुलिस के सुपुर्द कर दिया और आरपीएफ के सहायक अवर निरीक्षक ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। रेल थाना में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि सुबह में बिहार की ट्रेन के समय सुरक्षा जवानों ने गांजा के साथ उसको दबोचा था।
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