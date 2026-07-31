शांति व्यवस्था भंग पर दो आरोपी गिरफ्तार
लक्सर में कांवड़ मेला-2026 के लिए रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग के दौरान जीआरपी पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने यात्रियों के साथ अभद्रता की और पुलिस की समझाइश के बावजूद नहीं माने। गिरफ्तार किए गए आरोपी मनजीत उर्फ मनोज और प्रदीप उर्फ शादाब हैं।
लक्सर, संवाददाता। कांवड़ मेला-2026 के मद्देनजर रेलवे स्टेशन विशेष चेकिंग अभियान के दौरान जीआरपी पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रेलवे अरुणा भारती के निर्देशन में चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति यात्रियों के साथ गाली-गलौज और अभद्रता करते मिले। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा समझाने के बावजूद दोनों नहीं माने, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनजीत उर्फ मनोज निवासी ग्राम ढीगोली, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत तथा प्रदीप उर्फ शादाब निवासी ग्राम धोराखड़ी, थाना सिकोंल के रूप में हुई है। टीम में कांस्टेबल छोटेलाल, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कांस्टेबल मोनू कुमार शामिल रहे।
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