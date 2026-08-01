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मैनुअल पास की बहाली एकजुटता की जीत: आरडी यादव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन की मासिक बैठक हुई। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मैनुअल पास की सुविधा पुनर्स्थापना पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि आरडी यादव ने इसे एकता की जीत बताया। मोहिब उल्लाह ने पेंशनर्स की समस्याएं भी उठाईं।

मैनुअल पास की बहाली एकजुटता की जीत: आरडी यादव

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन प्रयागराज मंडल की मासिक बैठक शनिवार को एनसीआर मेंस यूनियन के केंद्रीय कार्यालय, वाल्मीकि चौराहा में हुई। अध्यक्षता एमके सिंह और संचालन मंडल मंत्री मोहिब उल्लाह ने किया।मुख्य अतिथि आरडी यादव ने कहा कि रेलवे बोर्ड की ओर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मैनुअल पास की सुविधा बहाल करना उनकी एकजुटता की जीत है, हालांकि छह माह बाद समीक्षा का प्रावधान उचित नहीं है। मोहिब उल्लाह ने केंद्रीय चिकित्सालय में पेंशनर्स की समस्याएं उठाईं। बैठक में आरके मेहता, एससी सोनी, वीपी सिंह, आलोक श्रीवास्तव, जावेद उमराव, विजय कुमार वर्मा समेत कई सदस्य मौजूद रहे।

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