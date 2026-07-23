सहायक महाप्रबंधक को गिनाई समस्याएं
फतेहपुर में रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लखनऊ में SBI के सहायक महाप्रबंधक से मुलाकात की। उन्होंने पेंशनरों की समस्याओं और आधार से संबंधित मुद्दों को उठाया। अधिकारियों ने समस्या निवारण के लिए त्वरित प्रयास का आश्वासन दिया। इस बैठक में शाखा अध्यक्ष मूलचंद्र द्विवेदी और सचिव जेपी सिंह भी उपस्थित थे।
फतेहपुर। रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लखनऊ स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया सीपीपीसी के सहायक महाप्रबंधक से भेंट कर पेंशनरों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। वहीं रीजनल आधार संशोधन केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर से भी मुलाकात कर आधार से सम्बंधित समस्याओं को गिनाकर निस्तारण की मांग की। जिस पर द्वय अफसरों ने रेलवे पेंशनरों को होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष मूलचंद्र द्विवेदी, सचिव जेपी सिंह आदि मौजूद रहे।
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