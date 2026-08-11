Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

12 से 15 अगस्त तक दिल्ली के लिए पार्सल बुकिंग बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रयागराज से दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के लिए 12 से 15 अगस्त तक पार्सल बुकिंग पर रोक लगाई गई है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और अन्य टर्मिनलों पर इस अवधि में पार्सल की बुकिंग नहीं होगी। यात्रियों से अपील की गई है कि इस दौरान पार्सल न बुक करें।

12 से 15 अगस्त तक दिल्ली के लिए पार्सल बुकिंग बंद

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रयागराज से दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के लिए पार्सल बुकिंग पर 12 से 15 अगस्त तक रोक रहेगी। मंडल पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला के लिए इस अवधि में पार्सल की बुकिंग और लोडिंग नहीं होगी। रेलवे ने यात्रियों और पार्सल ग्राहकों से अपील की है कि 12 से 15 अगस्त के बीच दिल्ली भेजने के लिए पार्सल बुक न करें।

ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस पर अलर्ट, सेंट्रल से दिल्ली को पार्सल बुकिंग बंद
ये भी पढ़ें:सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट, दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी जारी
ये भी पढ़ें:जंक्शन से चार दिन दिल्ली के लिए पार्सल बुकिंग नहीं
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Railway Prayagraj News Independence Day अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।