12 से 15 अगस्त तक दिल्ली के लिए पार्सल बुकिंग बंद
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रयागराज से दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के लिए 12 से 15 अगस्त तक पार्सल बुकिंग पर रोक लगाई गई है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और अन्य टर्मिनलों पर इस अवधि में पार्सल की बुकिंग नहीं होगी। यात्रियों से अपील की गई है कि इस दौरान पार्सल न बुक करें।
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रयागराज से दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के लिए पार्सल बुकिंग पर 12 से 15 अगस्त तक रोक रहेगी। मंडल पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला के लिए इस अवधि में पार्सल की बुकिंग और लोडिंग नहीं होगी। रेलवे ने यात्रियों और पार्सल ग्राहकों से अपील की है कि 12 से 15 अगस्त के बीच दिल्ली भेजने के लिए पार्सल बुक न करें।
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