यार्ड मॉडिफिकेशन के कारण कई ट्रेनें रद्द
मेदिनीनगर में रेलवे के बोंडामुंडा केबिन के पास यार्ड मॉडिफिकेशन के कारण कई ट्रेनों का परिचालन बदल गया है। यात्रियों के लिए कई ट्रेनों को रद्द, एक को डायवर्ट और एक को री-शेड्यूल किया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच करें।
मेदिनीनगर। रेलवे के बोंडामुंडा केबिन के समीप यार्ड मॉडिफिकेशन एवं कमिश्रिंग कार्य के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अग्रिम सूचना जारी करते हुए कई ट्रेनों को रद्द, एक ट्रेन को डायवर्ट तथा एक ट्रेन को री-शेड्यूल करने का निर्णय लिया है। रेलवे के अनुसार संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस छह एवं आठ अक्टूबर को तथा जम्मूतवी-संबलपुर एक्सप्रेस नौ एवं 11 अक्टूबर को रद्द रहेगी। इसके अलावा राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस 10 अक्टूबर तथा जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस 11 अक्तूबर को नहीं चलेगी। बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस नौ अक्टूबर एवं बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को रद्द रहेगी।
गोरखपुर-संबलपुर एक्सप्रेस 12 अक्टूबर तथा संबलपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस 14 अक्टूबर को निरस्त रहेगी। इसके अलावा न्यू दिल्ली-भुवनेश्वर एक्सप्रेस का परिचालन निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित रूट से किया जाएगा। धनबाद-एलेप्पी एक्सप्रेस को निर्धारित समय से विलंब से चलाया जाएगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, एनटीईएस या हेल्पलाइन के माध्यम से जांच लेने की अपील की है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। रेलवे ने बताया कि यार्ड मॉडिफिकेशन और कमिश्निंग कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य कर दिया जाएगा।
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