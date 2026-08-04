श्रावणी मेला को ले पटना-मधुपुर के बीच प्रतिदिन एवं आरा-जसीडीह के बीच साप्ताहिक श्रावणी मेला स्पेशल का परिचालन

झाझा में श्रावणी मेला के लिए रेलवे विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। इसमें बख्तियारपुर-मोकामा-किउल-झाझा-जसीडीह के रास्ते पटना और मधुपुर के बीच प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन और आरा से जसीडीह के बीच साप्ताहिक सेवा शामिल है।

झाझा । निज संवाददाता श्रावणी मेला को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर रेलवे द्वारा कई श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है । इसी कड़ी में रेलवे द्वारा बख्तियारपुर-मोकामा- किउल-झाझा-जसीडीह के रास्ते पटना और मधुपुर के बीच 03556/03555 श्रावणी मेला स्पेशल प्रतिदिन तथा आरा और जसीडीह के बीच 03270/03269 साप्ताहिक श्रावणी मेला स्पेशल का परिचालन किया जाएगा। मंगलवार को उक्त जानकारी पूमरे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने दी है।

स्पेशल ट्रेनों की समय सारिणी: 1. गाड़ी सं. 03555/03556 मधुपुर-पटना-मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल (प्रतिदिनि): गाड़ी सं. 03555 मधुपुर-पटना श्रावणी मेला स्पेशल 29.08.2026 तक प्रतिदिन मधुपुर से रात 8.30 बजे खुलकर 9 बजे जसीडीह, 9.37 बजे सिमुलतला,10.25 बजे झाझा,10.53 बजे जमुई,11.33 बजे किऊल, 11.43 बजे लक्खीसराय,11.49 बजे अशोकधाम समेत मनकठा, डुमरी,बड़हिया,हाथीदह,मोकामा,बाढ़,अथमल गोला,बख्तियारपुर, खुसरूपुर,फतुहा,पटना साहिब, राजेन्द्रनगर स्टेशनों पर रुकते हुए सुब्ज 04.05 बजे पटना जं. पहुंचेगी। वापसी में, गाड़ी सं. 03556 पटना-मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल 30.08.2026 तक प्रतिदिन पटना से सुबह 04.30 बजे खुलकर उसी तरह उक्त स्टेशनों पर रुकने के अलावा सुबह 07.38 बजे अशोकधाम, 07.45 बजे लक्खीसराय, 07.58 बजे किऊल,08.25 बजे जमुई,10 बजे झाझा,10.25 बजे सिमुलतला एवं 10.50 बजे जसीडीह स्टेशनों पर रुकते हुए 12.15 बजे मधुपुर पहुंचेगी ।

आरा-जसीडीह-आरा श्रावणी मेला स्पेशल: 2. गाड़ी सं. 03270/03269 आरा-जसीडीह-आरा श्रावणी मेला स्पेशल (साप्ताहिक):

गाड़ी सं. 03270 आरा-जसीडीह श्रावणी मेला स्पेशल 09.08.2026 से 30.08.2026 तक प्रत्येक रविवार को आरा से रात 00.15 बजे खुलकर 01.42 बजे दानापुर, 02.40 बजे पटना के अलावा पटना साहिब,फतुहा,बख्तियारपुर,बाढ़, मोकामा,07.28 बजे अशोकधाम,07.44 बजे किउल,09.01 बजे जमुई, 10.45 बजे झाझा सहित अन्य सभी स्टेशनों पर रुकते हुए 12.10 बजे जसीडीह पहुंचेगी । वापसी में गाड़ी सं. गाड़ी सं. 03269 जसीडीह-आरा श्रावणी मेला स्पेशल 09.08.26 से 30.08.26 तक प्रत्येक रविवार को जसीडीह से दिन के 12.30 बजे खुलकर दोपहर 02 बजे झाझा,2.36 बजे जमुई,3.55 बजे किउल,अपराह्न 4.08 बजे अशोकधाम के अलावा मोकामा,बाढ़,बख्तियारपुर,फतुहा एवं रात 8.50 बजे पटना जं. एवं 9.23 बजे दानापुर सहित अन्य सभी स्टेशनों पर रुकते हुए रात 11.45 बजे आरा पहुंचेगी ।