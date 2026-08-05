ट्रेनों में आरएसी यात्रियों को भी मिलेगा पूरा बेडरोल
मुजफ्फरपुर में ट्रेनों की एसी में आरएसी टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को अब कन्फर्म टिकट वालों की तरह पूरा बेडरोल मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं। आरएसी यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। ट्रेनों की एसी में आरएसी टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को भी कन्फर्म टिकट वालों की तरह पूरा बेडरोल मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने मंगलवार को पूमरे सहित सभी जोन के महाप्रबंधकों को पत्र भेजकर इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं।
आरएसी यात्रियों को बेडरोल की सुविधा
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एसी फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड में यात्रा करने वाले प्रत्येक आरएसी यात्री को लिनेन और कंबल सहित पूरी बेडरोल किट उपलब्ध कराई जाए। यह व्यवस्था एसी चेयरकार पर लागू नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि किट का स्तर और गुणवत्ता भी अन्य यात्रियों के बराबर ही होनी चाहिए।
शिकायतों का समाधान
रेलवे बोर्ड के अनुसार, लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि आरएसी यात्रियों को बेडरोल नहीं दिया जा रहा या सिर्फ आंशिक सुविधा दी जा रही है। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया और रेल मदद के माध्यम से भी इसकी शिकायत की थी। इससे पहले बोर्ड ने 16 नंबर 2016, 12 दिसंबर 2017 और 18 दिसंबर 2023 को भी इसी तरह के निर्देश जारी किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा था। इसी कारण बोर्ड ने एक बार फिर मंगलवार को सभी रेल जोन को पत्र भेजकर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
रेलवे बोर्ड एक अधिकारी का कहना है कि त्योहारों और गर्मी की छुट्टियों में एसी में आरएसी सबसे अधिक होता है। ऐसे में हजारों यात्रियों को हर सफर में बेडरोल की दिक्कत झेलनी पड़ती थी। नए आदेश के बाद अब टीटीई और कोच अटेंडेंट को चार्ट बनते ही आरएसी यात्रियों की सूची के अनुसार बेडरोल उपलब्ध कराना होगा। यह भी कहा कि बेडरोल की गिनती और वितरण की जिम्मेदारी संबंधित रेलवे जोन की होगी। यदि किसी यात्री को बेडरोल नहीं मिलता है तो वह 139 हेल्पलाइन या रेल मदद ऐप पर तुरंत शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत पर कार्रवाई कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग