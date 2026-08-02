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सीटीआई ज्ञान सिंह बने सहायक शाखा सचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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उरई। संवाददाता रेलवे की एनसीआरईएस झांसी मंडल की शाखा लाइन उरई में सीटीआई ज्ञान

सीटीआई ज्ञान सिंह बने सहायक शाखा सचिव

उरई। संवाददाता रेलवे की एनसीआरईएस झांसी मंडल की शाखा लाइन उरई में सीटीआई ज्ञान सिंह को सहायक शाखा सचिव बनाया गया है। झांसी मंडल से यह जिम्मेदारी दी गई है। आशा व भरोसा जताया गया है कि वह सेक्शन में शाखा को मजबूत बनाते हुए अधिक से अधिक कर्मचारियों को जोड़ने का काम करेंगे। वहीं सीटीआई ने बताया कि वह संगठन की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए काम करेंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि संगठन मजबूती के साथ कर्मचारियों की आवाज बनें। इससे समय समय पर लोगों की समस्याएं दूर हो सके।

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