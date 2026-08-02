सीटीआई ज्ञान सिंह बने सहायक शाखा सचिव
उरई। संवाददाता रेलवे की एनसीआरईएस झांसी मंडल की शाखा लाइन उरई में सीटीआई ज्ञान
उरई। संवाददाता रेलवे की एनसीआरईएस झांसी मंडल की शाखा लाइन उरई में सीटीआई ज्ञान सिंह को सहायक शाखा सचिव बनाया गया है। झांसी मंडल से यह जिम्मेदारी दी गई है। आशा व भरोसा जताया गया है कि वह सेक्शन में शाखा को मजबूत बनाते हुए अधिक से अधिक कर्मचारियों को जोड़ने का काम करेंगे। वहीं सीटीआई ने बताया कि वह संगठन की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए काम करेंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि संगठन मजबूती के साथ कर्मचारियों की आवाज बनें। इससे समय समय पर लोगों की समस्याएं दूर हो सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें