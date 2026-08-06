श्रावणी मेला : 24 घंटे में 605 श्रद्धालुओं का उपचार

विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2026 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पूर्व रेलवे ने चिकित्सा सेवाओं का सशक्त नेटवर्क तैयार किया है। 24 घंटे चलने वाले प्राथमिक उपचार केंद्रों और trained स्टाफ के माध्यम से 605 श्रद्धालुओं का सफल उपचार किया गया।

जसीडीह । विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2026 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और स्वस्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने जसीडीह और देवघर में चिकित्सा सेवाओं का मजबूत नेटवर्क तैयार किया है।

चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता चौबीसों घंटे संचालित प्राथमिक उपचार केंद्र, स्वास्थ्य इकाईयां, प्रशिक्षित चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवाएं लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में जुटी हैं। इन व्यवस्थाओं का लाभ बड़ी संख्या में कांवरियों को मिल रहा है। रेलवे की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 3 अगस्त दोपहर 12 बजे से 4 अगस्त दोपहर 12 बजे तक महज 24 घंटे में 605 श्रद्धालुओं का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। इनमें जसीडीह प्राथमिक उपचार केंद्र में 280, देवघर प्राथमिक उपचार केंद्र में 175 तथा जसीडीह स्वास्थ्य इकाई में 150 श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

स्वास्थ्य समस्याएं चिकित्सकों के अनुसार अधिकांश श्रद्धालु लंबी पैदल यात्रा के कारण पैरों में छाले, मांसपेशियों में खिंचाव, पैरों में दर्द, सामान्य चोट, निर्जलीकरण, उल्टी-दस्त, पेट दर्द, बुखार, सर्दी-खांसी, अम्लता और अपच जैसी समस्याओं से पीड़ित थे। मरीजों को तत्काल ओआरएस, आवश्यक दवाइयां, घावों की ड्रेसिंग तथा अन्य जरूरी उपचार उपलब्ध कराया गया, जिससे वे सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा जारी रख सके। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी पूरी तरह मुस्तैद रहीं।

आपात चिकित्सा कार्यवाहियाँ समीक्षा अवधि के दौरान चेहरे पर गंभीर चोट लगे एक श्रद्धालु का तत्काल टांके लगाकर उपचार किया गया, जबकि दौरे से पीड़ित एक अन्य श्रद्धालु को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। वहीं गंभीर निर्जलीकरण से पीड़ित एक श्रद्धालु को एम्बुलेंस के माध्यम से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, देवघर रेफर किया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चिकित्सा टीम, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य इकाईयां लगातार अलर्ट मोड में कार्य कर रही हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। रेलवे की इस चिकित्सा व्यवस्था की श्रद्धालुओं ने भी सराहना करते हुए मेला प्रबंधन की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।