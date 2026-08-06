Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रावणी मेला : 24 घंटे में 605 श्रद्धालुओं का उपचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
Follow us on Google News
share

विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2026 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पूर्व रेलवे ने चिकित्सा सेवाओं का सशक्त नेटवर्क तैयार किया है। 24 घंटे चलने वाले प्राथमिक उपचार केंद्रों और trained स्टाफ के माध्यम से 605 श्रद्धालुओं का सफल उपचार किया गया।

श्रावणी मेला : 24 घंटे में 605 श्रद्धालुओं का उपचार

जसीडीह । विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2026 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और स्वस्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने जसीडीह और देवघर में चिकित्सा सेवाओं का मजबूत नेटवर्क तैयार किया है।

ये भी पढ़ें:33,049 कांवरियों का इलाज, 29,819 बच्चों को पोलियो खुराक

चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता

चौबीसों घंटे संचालित प्राथमिक उपचार केंद्र, स्वास्थ्य इकाईयां, प्रशिक्षित चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवाएं लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में जुटी हैं। इन व्यवस्थाओं का लाभ बड़ी संख्या में कांवरियों को मिल रहा है। रेलवे की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 3 अगस्त दोपहर 12 बजे से 4 अगस्त दोपहर 12 बजे तक महज 24 घंटे में 605 श्रद्धालुओं का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। इनमें जसीडीह प्राथमिक उपचार केंद्र में 280, देवघर प्राथमिक उपचार केंद्र में 175 तथा जसीडीह स्वास्थ्य इकाई में 150 श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

ये भी पढ़ें:श्रावणी मेला : आरा-जसीडीह के बीच हर रविवार स्पेशल मेमू ट्रेन

स्वास्थ्य समस्याएं

चिकित्सकों के अनुसार अधिकांश श्रद्धालु लंबी पैदल यात्रा के कारण पैरों में छाले, मांसपेशियों में खिंचाव, पैरों में दर्द, सामान्य चोट, निर्जलीकरण, उल्टी-दस्त, पेट दर्द, बुखार, सर्दी-खांसी, अम्लता और अपच जैसी समस्याओं से पीड़ित थे। मरीजों को तत्काल ओआरएस, आवश्यक दवाइयां, घावों की ड्रेसिंग तथा अन्य जरूरी उपचार उपलब्ध कराया गया, जिससे वे सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा जारी रख सके। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी पूरी तरह मुस्तैद रहीं।

आपात चिकित्सा कार्यवाहियाँ

समीक्षा अवधि के दौरान चेहरे पर गंभीर चोट लगे एक श्रद्धालु का तत्काल टांके लगाकर उपचार किया गया, जबकि दौरे से पीड़ित एक अन्य श्रद्धालु को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। वहीं गंभीर निर्जलीकरण से पीड़ित एक श्रद्धालु को एम्बुलेंस के माध्यम से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, देवघर रेफर किया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चिकित्सा टीम, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य इकाईयां लगातार अलर्ट मोड में कार्य कर रही हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। रेलवे की इस चिकित्सा व्यवस्था की श्रद्धालुओं ने भी सराहना करते हुए मेला प्रबंधन की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

प्रश्नोत्तरी

श्रावणी मेला के दौरान कितने श्रद्धालुओं का इलाज किया गया?
3 अगस्त दोपहर 12 बजे से 4 अगस्त दोपहर 12 बजे तक महज 24 घंटे में 605 श्रद्धालुओं का सफलतापूर्वक उपचार किया गया।
ये भी पढ़ें:श्रावणी मेला : रेलकर्मी भी निभा रहे मानव सेवा का दायित्व
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Railway
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।