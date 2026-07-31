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10 अगस्त से 30 नवंबर तक चलेगी प्रयागराज-सीकर स्पेशल ट्रेन

By Hindustan | Bureau
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यूपी और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ेगी यह रेलगाड़ीइटावा, संवाददाता।रेलबे ने यात्रियों की सुविधा के लिये प्रयागराज और रींगस (खाटू श्याम) के बीच

10 अगस्त से 30 नवंबर तक चलेगी प्रयागराज-सीकर स्पेशल ट्रेन

इटावा, संवाददाता। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिये प्रयागराज और रींगस (खाटू श्याम) के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्पेशल चलाने का निर्णय लिया है। 10 अगस्त से 30 नवंबर तक चलने वाली यह विशेष ट्रेन जिले के लोगों के साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। इस विशेष ट्रेन सेवा का मुख्य उद्देश्य प्रयागराज के पवित्र तीर्थक्षेत्र को शखाटू श्याम के प्रसिद्ध धाम रींगस जंक्शन से सीधा जोड़ना है। उत्तर प्रदेश रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डा. शिवम शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत को जोड़ने वाली यह विशेष ट्रेन प्रयागराज (संगम व आनंद भवन), कानपुर (पनकी धाम), आगरा व मथुरा (ताजमहल, वृंदावन, गोवर्धन), अलवर व दौसा में (सरिस्का टाइगर रिजर्व व मेहंदीपुर बालाजी), जयपुर (आमेर किला व हवा महल), रींगस जंक्शन ( खाटू श्याम जी मंदिर) और सीकर जंक्शन (शेखावाटी हवेलियां व भित्तिचित्र) जैसे प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों को कवर करेगी।

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प्रयागराज से गाड़ी संख्या 04161 प्रत्येक सोमवार 10 अगस्त से 30. नवम्बर तक 17 फेरे तथा सीकर से गाड़ी संख्या 04162, प्रत्येक मंगलवार 11 अगस्त से 1 दिसंबर 17 फेरे होंगे। 20 कोच की इस ट्रेन में एसएलआर/डी-02, सामान्य-07, स्लीपर-10, एसी तृतीय-01 कोच होगा। गाड़ी संख्या 04161 प्रयागराज सीकर स्पेशलट्रेन शाम 5: 10 बजे प्रयागराज से चलेगी जो रात 10:30 इटावा तथा मंगलवार को सुबह6:45 बजे रींगस और 8:20 बजे सीकर पहुंचेगी। मंगलवार को गाड़ी संख्या 04162 सीकर प्रयागराज विशेष ट्रेन शाम 3:25 पर सीकर से चलेगी जो रात 2:15 बजे इटावा तथा बुधवार को सुबह 8:50 बजे प्रयागराज पहुंचेगी । मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इस ट्रेन का बालाजी स्टेशन पर विशेष ठहराव करने का भी निर्णय लिया गया है।

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