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राजगीर से वाराणसी के बीच आज चलेगी परीक्षा स्पेशल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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पूर्व मध्य रेलवे ने रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के दौरान परिक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए राजगीर से वाराणसी के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन चार अगस्त को राजगीर से प्रस्थान करेगी और वाराणसी पहुंचेगी। वापसी यात्रा पांच agosto को होगी।

राजगीर से वाराणसी के बीच आज चलेगी परीक्षा स्पेशल

आरा। रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा के दौरान परिक्षार्थियों की होने वाले भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से राजगीर से बनारस के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 03205/06 राजगीर-वाराणसी परीक्षा स्पेशल का परिचालन चार अगस्त को राजगीर से 18.30 बजे खुलकर 19.08 बजे बिहारशरीफ, 20.08 बजे बख़्तियारपुर, 21.15 बजे पटना जं, 22.10 बजे आरा जं, 23.28 बजे बक्सर, 02.10 बजे डीडीयू रुकते हुए वाराणसी करीब 03.45 बजे पहुंचेगी। वहीं वापसी में इसका परिचालन पांच अगस्त को वाराणसी से 19.00 बजे खुलकर 20.20 बजे डीडीयू, 21.30 बजे बक्सर, 22.33 बजे आरा जं, 00.10 बजे पटना जं, 01.20 बजे बख़्तियारपुर, 02.08 बजे बिहारशरीफ रुकती हुई राजगीर करीब 05.00 बजे पहुंचेगी।

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वहीं इसकी कोच संरचना की बात करें तो इसमें जनरल क्लास के 14 और 2 एसएलआर के साथ कुल 16 कोच के साथ इसका परिचालन किया जाएगा।

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