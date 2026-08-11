अनुकंप पर नौकरी की दिक्कत 23 को दूर करेगा रेलवे
जमशेदपुर में चक्रधरपुर मंडल द्वारा रेलकर्मियों के आश्रितों की नौकरी में अड़चनें दूर करने के लिए शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। टाटानगर और राउरकेला में 23 और 30 अगस्त को शिविर लगाए जाएंगे। रेलवे ने लाभार्थियों से व्हाट्सऐप और ई-मेल के माध्यम से शिकायतें मांगने की प्रक्रिया शुरू की है।
जमशेदपुर। रेलकर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा पर नौकरी में आने वाली अड़चन को दूर करने के लिए चक्रधरपुर मंडल शिकायतों के समाधान का शिविर लगेगा। इससे 23 अगस्त को टाटानगर एवं राउरकेला में 30 अगस्त को शिकायत निवारण शिविर आयोजित होगा। इससे पूर्व रेलवे लाभुको से शिकायत का प्रारूप व्हाट्सऐप एवं ई-मेल के माध्यम से मांग रहा है, जिससे शिविर में समाधान हो सके। रेलवे का दावा है कि, विशेष शिकायत निवारण शिविर में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में हर तरह बाधाओं को दूर किया जाएगा।
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