Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अनुकंप पर नौकरी की दिक्कत 23 को दूर करेगा रेलवे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

जमशेदपुर में चक्रधरपुर मंडल द्वारा रेलकर्मियों के आश्रितों की नौकरी में अड़चनें दूर करने के लिए शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। टाटानगर और राउरकेला में 23 और 30 अगस्त को शिविर लगाए जाएंगे। रेलवे ने लाभार्थियों से व्हाट्सऐप और ई-मेल के माध्यम से शिकायतें मांगने की प्रक्रिया शुरू की है।

अनुकंप पर नौकरी की दिक्कत 23 को दूर करेगा रेलवे

जमशेदपुर। रेलकर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा पर नौकरी में आने वाली अड़चन को दूर करने के लिए चक्रधरपुर मंडल शिकायतों के समाधान का शिविर लगेगा। इससे 23 अगस्त को टाटानगर एवं राउरकेला में 30 अगस्त को शिकायत निवारण शिविर आयोजित होगा। इससे पूर्व रेलवे लाभुको से शिकायत का प्रारूप व्हाट्सऐप एवं ई-मेल के माध्यम से मांग रहा है, जिससे शिविर में समाधान हो सके। रेलवे का दावा है कि, विशेष शिकायत निवारण शिविर में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में हर तरह बाधाओं को दूर किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Railway Jamshedpur News Jamshedpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।