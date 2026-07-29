श्रावणी मेले को लेकर गया-कामाख्या एक्सप्रेस का सुलतानगंज स्टेशन पर ठहराव
श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने गया-कामाख्या-गया एक्सप्रेस का सुलतानगंज स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया है। एक्सप्रेस ट्रेन 3 से 24 अगस्त तक निर्धारित दिनों में सुलतानगंज पर रुकने के लिए आएगी। इस दौरान ट्रेन का ठहराव दो मिनट का होगा।
कोडरमा। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने गया-कामाख्या-गया एक्सप्रेस का सुलतानगंज स्टेशन पर अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, गया-कामाख्या-गया साप्ताहिक एक्सप्रेस का सुलतानगंज स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव रहेगा। यह सुविधा श्रावणी मेले की अवधि के दौरान श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई गई है।इसके तहत कामाख्या-गया साप्ताहिक एक्सप्रेस तीन से 24 अगस्त तक निर्धारित दिनों में सुलतानगंज स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन के पहुंचने का समय रात 00:11 बजे रहेगा और यहां दो मिनट रुकने के बाद 00:13 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।वहीं,
गया-कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस निर्धारित दिनों में सुलतानगंज स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन 17:45 बजे स्टेशन पर आएगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 17:47 बजे अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी।
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