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श्रावणी मेले को लेकर गया-कामाख्या एक्सप्रेस का सुलतानगंज स्टेशन पर ठहराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने गया-कामाख्या-गया एक्सप्रेस का सुलतानगंज स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया है। एक्सप्रेस ट्रेन 3 से 24 अगस्त तक निर्धारित दिनों में सुलतानगंज पर रुकने के लिए आएगी। इस दौरान ट्रेन का ठहराव दो मिनट का होगा।

श्रावणी मेले को लेकर गया-कामाख्या एक्सप्रेस का सुलतानगंज स्टेशन पर ठहराव

कोडरमा। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने गया-कामाख्या-गया एक्सप्रेस का सुलतानगंज स्टेशन पर अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, गया-कामाख्या-गया साप्ताहिक एक्सप्रेस का सुलतानगंज स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव रहेगा। यह सुविधा श्रावणी मेले की अवधि के दौरान श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई गई है।इसके तहत कामाख्या-गया साप्ताहिक एक्सप्रेस तीन से 24 अगस्त तक निर्धारित दिनों में सुलतानगंज स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन के पहुंचने का समय रात 00:11 बजे रहेगा और यहां दो मिनट रुकने के बाद 00:13 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।वहीं,

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गया-कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस निर्धारित दिनों में सुलतानगंज स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन 17:45 बजे स्टेशन पर आएगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 17:47 बजे अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी।

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