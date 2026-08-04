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आरआरबी सीबीटी परीक्षा के लिए रेलवे की विशेष तैयारी, विभिन्न रूटों पर चलेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर, रेलवे भर्ती बोर्ड की लेवल-1 परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। भागलपुर किऊल, रांची सबौर तथा टाटानगर रामपुर बाजार के बीच चलने वाली ये ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रुकेंगी। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

आरआरबी सीबीटी परीक्षा के लिए रेलवे की विशेष तैयारी, विभिन्न रूटों पर चलेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की लेवल-1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा और अतिरिक्त यात्री भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारियां की हैं। इसी क्रम में भागलपुर किऊल, रांची सबौर तथा टाटानगर रामपुर बाजार के बीच परीक्षा विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी पूर्व रेलवे के सीपीआरओ शिवबराम माझी ने दी है। उन्होंने बताया कि भागलपुर किऊल के बीच अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुकेगी। वहीं रांची सबौर परीक्षा विशेष ट्रेन भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

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इसी तरह टाटानगर रामपुर बाजार विशेष ट्रेन पूर्व रेलवे क्षेत्र में डानकुनी, बर्द्धमान, बोलपुर शांतिनिकेतन, रामपुरहाट, पाकुड़, न्यू फरक्का और मालदा टाउन स्टेशनों पर रुकेगी। रांची सबौर एवं टाटानगर रामपुर बाजार विशेष ट्रेनों में सामान्य द्वितीय श्रेणी और शयनयान (स्लीपर) श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि 3 से 21 अगस्त तक आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर सुरक्षा, परिचालन और तकनीकी स्तर पर व्यापक इंतजाम किए हैं।स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षा केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। वहीं रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे मुख्यालय एवं मंडलीय मुख्यालयों में 24 घंटे संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कोच अथवा विशेष ट्रेनें चलाने का भी प्रावधान रखा गया है। परीक्षा केंद्रों पर बिजली, इंटरनेट, सर्वर और सिग्नल व्यवस्था की निगरानी के लिए तकनीकी टीमों की भी तैनाती की जाएगी, ताकि परीक्षा सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

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