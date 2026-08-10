श्रावणी मेला: रेलवे ने दी कई और अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों की सौगात
रेल प्रशासन श्रावणी मेले के दौरान भोले-भक्तों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। अब बैद्यनाथ के साथ-साथ बाबा बासुकीनाथ के लिए भी सीधी ट्रेनों की सेवा उपलब्ध कराई गई है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई विशेष ट्रेनें चलेंगी।
झाझा, निज संवाददाता बाबा भोले के श्रावणी के दौरान भोले-भक्तों को बाबा के दरबार तक पहुंचने की यात्रा में कोई असुविधा या दिक्कत आड़े नहीं आए, रेल प्रशासन इस बात का शायद पूरा ख्याल रख रहा है। यही वजह है कि उनकी यात्रा की सुविधा व सुगमता के नजरिए से विभिन्न स्थानों से आए दिन कई श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों को चलाए जाने का ऐलान सामने आता मिल रहा है। अब तो बैद्यनाथ के साथ-साथ बाबा बासुकीनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए भी रेलवे ने किउल, झाझा के रास्ते पटना से बासुकीनाथ के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा नसीब कराया दी है। आसनसोल के पीआरओ ने बताया कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूर्व रेलवे द्वारा श्रावणी मेला के दौरान निम्नलिखित स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।
ये श्रावणी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी:
03562 जसीडीह-बासुकीनाथ श्रावणी मेला स्पेशल (अनारक्षित) 10.08.2026, 17 एवं 24.08.2026 को जसीडीह से दोपहर 2.55 बजे प्रस्थान कर अपराहन 4.05 बजे बासुकीनाथ पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में देवघर, मोहनपुर एवं घोरमारा स्टेशनों पर ठहरेगी।
03563 बासुकीनाथ-पटना श्रावणी मेला स्पेशल (अनारक्षित) 10.08.2026, 17 एवं 24.08.2026 को बासुकीनाथ से अपराहन 4.45 बजे खुलकर देर रात एक बजे पटना पहुंचेगी।
03564 पटना-बासुकीनाथ श्रावणी मेला स्पेशल (अनारक्षित) 11.08.2026, 18 एवं 25.08.2026 को पटना से रात 01:20 बजे प्रस्थान कर सुबह 09 बजे बासुकीनाथ पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन घोरमारा, मोहनपुर, देवघर, जसीडीह, सिमुलतला व झाझा समेत अन्य स्टेशनों पर ठहरेगी।
03565 बासुकीनाथ-पटना श्रावणी मेला स्पेशल (अनारक्षित) 11.08.2026, 18 एवं 25.08.2026 को बासुकीनाथ से दिन के 10.30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन रात 08 बजे पटना पहुंचेगी।
03566 पटना-जसीडीह श्रावणी मेला स्पेशल (अनारक्षित) 11.08.2026, 18 एवं 25.08.2026 को पटना से रात 8:25 बजे प्रस्थान कर अगले दिन तड़के 02.50 बजे जसीडीह पहुंचेगी।
03567 मधुपुर-नरकटियागंज श्रावणी मेला स्पेशल (अनारक्षित) 11.08.2026, 18 एवं 25.08.2026 को मधुपुर से रात एक बजे प्रस्थान करेगी और दिन के 12:25 बजे नरकटियागंज पहुंचेगी।
03568 नरकटियागंज-मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल (अनारक्षित) 11.08.2026, 18 एवं 25.08.2026 को नरकटियागंज से दोपहर 12:05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन तड़के 02.15 बजे मधुपुर पहुंचेगी।
सबसे सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें