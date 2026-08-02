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श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं को बड़ी राहत : अब दुमका तक दौड़ेंगी मेमू स्पेशल ट्रेनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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जसीडीह,प्रतिनिधि।राजकीय श्रावणी मेला के मद्देनजर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने दो

श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं को बड़ी राहत : अब दुमका तक दौड़ेंगी मेमू स्पेशल ट्रेनें

जसीडीह,प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला के मद्देनजर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने दो जोड़ी मेमू श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का विस्तार दुमका तक करने के साथ-साथ देवघर-जसीडीह मेमू स्पेशल ट्रेन की एक जोड़ी के समय में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था 3 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी। आसनसोल रेल मंडल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 03507 देवघर-जसीडीह मेमू स्पेशल अब देवघर से सुबह 8:15 बजे प्रस्थान कर 8:30 बजे जसीडीह पहुंचेगी। वहीं, 03508 जसीडीह-देवघर मेमू स्पेशल रात 11:30 बजे जसीडीह से खुलकर 11:45 बजे देवघर पहुंचेगी।

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इसके अलावा, ट्रेन संख्या 03510 जसीडीह-दुमका मेमू स्पेशल सुबह 8:45 बजे जसीडीह से रवाना होकर 10:30 बजे दुमका पहुंचेगी, जबकि 03509 दुमका-जसीडीह मेमू स्पेशल सुबह 10:45 बजे दुमका से चलकर दोपहर 12:30 बजे जसीडीह पहुंचेगी। इसी प्रकार, 03516 जसीडीह-दुमका मेमू स्पेशल शाम 7:10 बजे जसीडीह से प्रस्थान कर रात 9:00 बजे दुमका पहुंचेगी और 03515 दुमका-जसीडीह मेमू स्पेशल रात 9:20 बजे दुमका से चलकर 11:10 बजे जसीडीह पहुंचेगी। रेलवे के अनुसार ये सभी मेमू स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में देवघर, मोहनपुर, सिरसा नूनथर, घोरमारा, धनपतडीह, चंदनपहाड़ी, बासुकीनाथ, जामा और न्यू मदनपुर स्टेशनों पर ठहरेंगी। इस निर्णय से बाबा बैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के साथ-साथ दुमका क्षेत्र के यात्रियों को भी बेहतर रेल सुविधा मिलेगी।

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