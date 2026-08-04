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जंक्शन पर लगे दस मोबाइल टॉयलेट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 10 मोबाइल टॉयलेट लगाए गए हैं। ये मोबाइल टॉयलेट पीपीपी मोड पर चलाए जाएंगे और यात्रियों से शुल्क लिया जाएगा। पहले रेलवे ने नि:शुल्क शौचालयों की योजना बनाई थी, लेकिन अब शुल्क वसूली का निर्णय लिया गया है।

जंक्शन पर लगे दस मोबाइल टॉयलेट

मुजफ्फरपुर, वसं। यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे ने जंक्शन पर 10 मोबाइल टॉयलेट लगाये हैं। इनका संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। यात्रियों से पे एंड यूज के तहत शुल्क लिया जाएगा। पार्किंग के पास एलिवेटेड रोड के बगल में ये मोबाइल टॉयलेट लगाए गए हैं। पहले रेलवे की योजना यात्रियों के लिए नि:शुल्क शौचालय उपलब्ध कराने की थी, लेकिन अब उसके मेंटेनेंस और राजस्व बढ़ाने के लिए शुल्क वसूली का फैसला लिया गया है। जंक्शन पर पहले से ही तीन पे एंड यूज शौचालय संचालित हो रहे हैं। यात्रियों की शिकायत है कि वहां हर दिन मनमाना राशि वसूली जा रही है।

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