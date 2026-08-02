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रेलकर्मियों के ऑनलाइन बनेंगे क्यूआर कोड वाले आई-कार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में रेलवे ने कर्मचारियों के लिए डिजिटल रेल पहचान पोर्टल के माध्यम से नए क्यूआर कोड युक्त आई-कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की। सभी जोनों में इसे लागू किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की पहचान और ड्यूटी के दौरान सत्यापन आसान हो जाएगा।

रेलकर्मियों के ऑनलाइन बनेंगे क्यूआर कोड वाले आई-कार्ड

प्रयागराज। रेलवे ने एक देश, एक पहचान पत्र की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कर्मचारियों के लिए डिजिटल रेल पहचान पोर्टल के माध्यम से नए क्यूआर कोड युक्त आई-कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर रेलवे के बाद अब उत्तर मध्य रेलवे सहित सभी जोनों में इसे लागू किया जा रहा है। कर्मचारी एचआरएमएस आईडी से लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नए आई-कार्ड से रेलवे सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की पहचान, पदनाम और विभाग का तुरंत डिजिटल सत्यापन करने में सुविधा मिलेगी।

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