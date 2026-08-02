रेलकर्मियों के ऑनलाइन बनेंगे क्यूआर कोड वाले आई-कार्ड
प्रयागराज में रेलवे ने कर्मचारियों के लिए डिजिटल रेल पहचान पोर्टल के माध्यम से नए क्यूआर कोड युक्त आई-कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की। सभी जोनों में इसे लागू किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की पहचान और ड्यूटी के दौरान सत्यापन आसान हो जाएगा।
प्रयागराज। रेलवे ने एक देश, एक पहचान पत्र की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कर्मचारियों के लिए डिजिटल रेल पहचान पोर्टल के माध्यम से नए क्यूआर कोड युक्त आई-कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर रेलवे के बाद अब उत्तर मध्य रेलवे सहित सभी जोनों में इसे लागू किया जा रहा है। कर्मचारी एचआरएमएस आईडी से लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नए आई-कार्ड से रेलवे सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की पहचान, पदनाम और विभाग का तुरंत डिजिटल सत्यापन करने में सुविधा मिलेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें