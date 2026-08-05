श्रावणी मेला : जसीडीह स्टेशन पहुंचे एडीआरएम

जसीडीह । विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसनसोल रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण कुमार प्रेम ने मंगलवार को जसीडीह रेलवे स्टेशन का व्यापक निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। रेलवे के हवाले से बताया गया है कि श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए रेलवे ने इस वर्ष व्यापक व अतिरिक्त तैयारियां की हैं।

सुरक्षित यात्रा की प्राथमिकता

श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुविधाजनक और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेला अवधि के दौरान स्टेशन परिसर की स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं और यात्री सहायता सेवाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही आरपीएफ, जीआरपी व स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाए रखा जाए। स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को त्वरित सहायता उपलब्ध हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से कार्य करें। निरीक्षण के दौरान सीनियर डीसीएम मार्शल ए सिल्वा, सीनियर डीईएन-2 जितेंद्र कुमार, आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार, सीआईटी अनुप निराला, अमित कुमार झा समेत विभिन्न विभागों के कनीय अधिकारी उपस्थित रहे।