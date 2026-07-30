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ककरघट्टी यार्ड में 4 अगस्त को होगी एफओबी गार्डर लॉन्चिंग, कई ट्रेनें रहेंगी विलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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समस्तीपुर में रेलवे अवसंरचना मजबूत करने के तहत ककरघट्टी यार्ड में फुट ओवरब्रिज के गर्डर की लॉन्चिंग 4 अगस्त को होगी। 3 घंटे 55 मिनट का ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, ट्रेनें विलंबित रहेंगी। यात्रियों से अपनी ट्रेन की स्थिति जानने की अपील की गई है।

ककरघट्टी यार्ड में 4 अगस्त को होगी एफओबी गार्डर लॉन्चिंग, कई ट्रेनें रहेंगी विलंबित

समस्तीपुर। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल में रेलवे अवसंरचना को मजबूत बनाने के तहत ककरघट्टी यार्ड में 4 अगस्त को फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के गर्डर की लॉन्चिंग की जाएगी। इसके लिए लाइन संख्या 1, 2, 3 एवं 4 पर सुबह 11:20 बजे से दोपहर 3:15 बजे तक 3 घंटे 55 मिनट का ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा।

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ब्लॉक का विवरण

यह ब्लॉक ट्रेन संख्या 13212 के गुजरने के बाद प्रभावी होगा। रेल प्रशासन ने बताया कि इससे पहले 28 जुलाई को शिशो यार्ड में फुट ओवरब्रिज गर्डर की लॉन्चिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद यात्रियों को प्लेटफॉर्मों के बीच सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी, भीड़भाड़ कम होगी तथा रेल परिचालन क्षमता और ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होगा।

ट्रेनें विलंबित होंगी

ब्लॉक के कारण ट्रेन संख्या 13225 जयनगर-आरा एक्सप्रेस और 13226 आरा-जयनगर एक्सप्रेस अपने-अपने प्रारंभिक स्टेशन से 120 मिनट विलंब से रवाना होंगी। वहीं 63377 लहेरियासराय-सहरसा मेमू पैसेंजर 90 मिनट विलंब से चलेगी। इसके अलावा 15553 भागलपुर-जयनगर एक्सप्रेस को समस्तीपुर-दरभंगा रेलखंड के बीच 45 मिनट तथा 11062 जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस को जयनगर-तारसराय रेलखंड के बीच 50 मिनट नियंत्रित कर चलाया जाएगा।

यात्रियों के लिए सलाह

रेल प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति रेलवे के अधिकृत माध्यमों अथवा हेल्पलाइन 139 से प्राप्त करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार कार्य पूरा होने के बाद शिशो और ककरघट्टी स्टेशनों पर यात्रियों को आधुनिक एवं सुरक्षित फुट ओवरब्रिज की सुविधा मिलेगी, जिससे प्लेटफॉर्म बदलना आसान और सुरक्षित होगा。

सामान्य प्रश्न

फुट ओवरब्रिज की लॉन्चिंग कब होगी?
फुट ओवरब्रिज की लॉन्चिंग 4 अगस्त को होगी।
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