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कटिहार-अमृतसर समर स्पेशल ट्रेन के फेरे पांच और बढ़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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फारबिसगंज, एक संवाददाता। भीषण गर्मी के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण कटिहार और अमृतसर के बीच समर स्पेशल ट्रेन संख्या 05736/05735 के परिचालन को 5 अतिरिक्त फेरों तक बढ़ाया गया है। यह निर्णय यात्रियों को राहत प्रदान करेगा।

कटिहार-अमृतसर समर स्पेशल ट्रेन के फेरे पांच और बढ़े

फारबिसगंज, एक संवाददाता। भीषण गर्मी के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने कटिहार और अमृतसर के बीच संचालित समर स्पेशल ट्रेन संख्या 05736/ 05735 के परिचालन को 5 अतिरिक्त फेरों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले से सीमांचल एवं मिथिलांचल क्षेत्र के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 05736 प्रत्येक बुधवार को पांच अगस्त से 2 सितंबर तक कटिहार से चलकर पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज, राघोपुर, झंझारपुर, सीतामढ़ी, रक्सौल और गोरखपुर होते हुए अमृतसर जाएगी。

ये भी पढ़ें:अमृतसर-कटिहार स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ी, सहारनपुर के यात्रियों को भी मिलेगा लाभ

रेलवे की समय-सारिणी

वहीं, ट्रेन संख्या 0573 प्रत्येक शुक्रवार को 7 अगस्त से 4 सितंबर तक अमृतसर से इसी मार्ग से होकर कटिहार पहुंचेगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन की समय-सारिणी एवं कोच संयोजन पूर्ववत यथावत रहेगा।

आभार व्यक्त करने वाली संस्थाएँ

समर स्पेशल ट्रेन के फेरों में वृद्धि किए जाने पर विभिन्न सामाजिक एवं रेल यात्री संगठनों ने रेल प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। आभार जताने वालों में बिहार डेली पैसेंजर एसोसिएशन के सदस्य बछराज राखेचा, इंडो-नेपाल ऑर्गनाइजेशन ऑफ रेल यूजर्स के सदस्य विनोद सरावगी, बिहार स्टेट रेल यूजर्स के सदस्य चंदन भगत, सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष मांगीलाल गोलछा, रेल संघर्ष समिति के सचिव अजातशत्रु अग्रवाल तथा फारबिसगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव राकेश रौशन शामिल हैं।

श्रावणी स्पेशल ट्रेन की मांग

इन सभी ने रेल प्रशासन से जोगबनी से देवघर के बीच श्रावणी स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन शुरू करने की मांग की, ताकि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुगम और सुविधाजनक रेल यात्रा का लाभ मिल सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

समर स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त फेरों की संख्या कितनी है?
समर स्पेशल ट्रेन के परिचालन को 5 अतिरिक्त फेरों तक बढ़ाया गया है।

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