कांवड़ मेला-2026 के लिए हरिद्वार तक बढ़ाई गईं नियमित ट्रेनें
दिल्ली-शामली डीएमयू और दिल्ली-सहारनपुर पैसेंजर का हरिद्वार तक अस्थायी विस्तारविस्तार अवधि 30 जुलाई से 13 अगस्त (दिल्ली से) एवं 31 जुलाई से 14 अगस्त (ह
कांवड़ मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने व्यापक रेल संचालन योजना लागू की है। जुलाई से 28 अगस्त तक हरिद्वार एवं आसपास के क्षेत्रों में आने वाले कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए नियमित ट्रेनों का हरिद्वार तक विस्तार, विशेष मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन तथा अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था की गई। रेलवे का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है। रेलवे ने दिल्ली-शामली-दिल्ली डीएमयू (74022/74023) तथा दिल्ली-सहारनपुर-दिल्ली पैसेंजर (64557/64558) का हरिद्वार तक अस्थायी विस्तार किया है। ये ट्रेनें 30 जुलाई से 13 अगस्त तक दिल्ली से तथा 31 जुलाई से 14 अगस्त तक हरिद्वार से विस्तारित मार्ग पर संचालित होंगी।
विस्तारित मार्ग में शामली, टपरी, रुड़की, ज्वालापुर और हरिद्वार सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए समय सारिणी भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा कांवड़ मेले के दौरान अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। हरिद्वार-दिल्ली शाहदरा-हरिद्वार (04314/04313) तथा योग नगरी ऋषिकेश-दिल्ली शाहदरा-योग नगरी ऋषिकेश (04316/04315) मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन 30 जुलाई से 13 अगस्त तक किया जाएगा। इन ट्रेनों का ठहराव ज्वालापुर, रुड़की, टपरी, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, मोतीचूर, रायवाला सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।
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