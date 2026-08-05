कोंच में जीएम ने उत्कृष्ट कार्य पर 20 हजार का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया
कोंच। संवाददाता उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने बुधवार को विशेष
कोंच। संवाददाता उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने बुधवार को विशेष ट्रेन से कोंच रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने स्टेशन परिसर में चल रहे गुड्स शेड निर्माण कार्य की प्रगति की भी जानकारी ली। महाप्रबंधक ने कोंच रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 20 हजार का नकद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। इससे स्टेशन कर्मचारियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। निरीक्षण के दौरान रेलवे के अन्य अधिकारी एवं स्टेशन मास्टर पूनम राजपुर, उपस्टेशन मास्टर मन्दाकिनी निरजंन व शितु पटेल भी उपस्थित रहे।
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